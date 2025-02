Calor extremo desafia o agronegócio

O aumento das temperaturas tem sido um dos maiores desafios para o agronegócio brasileiro. O calor excessivo registrado nos primeiros meses de 2025 tem preocupado pesquisadores e produtores, que enfrentam dificuldades com a irregularidade das chuvas e o aumento da temperatura média. Especialistas da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto Agronômico (IAC) alertam que esse cenário deve se intensificar nos próximos anos, exigindo dos agricultores investimentos em tecnologia para garantir a produtividade e a sustentabilidade no campo.

Segundo dados do Posto Meteorológico “Jesus Marden do Santos”, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq-USP), a temperatura média registrada nos 11 primeiros dias de fevereiro foi de 25,5°C, acima da média histórica de 24,8°C. Além disso, as mínimas e máximas também superaram os padrões esperados, chegando a 35-37°C em algumas regiões. Essa variação impacta diretamente o desenvolvimento de diversas culturas prejudicando a qualidade da safra e reduzindo o potencial produtivo.

Impactos no agronegócio

O setor cafeeiro é um dos mais afetados pelas temperaturas elevadas. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) aponta que a combinação de chuvas abaixo do esperado e calor intenso tem prejudicado a formação dos grãos. A safra de 2025/26 já foi impactada pela seca de 2024, e os cafeicultores temem uma nova perda significativa caso as temperaturas sigam elevadas nos próximos meses.

A situação não é diferente para outras culturas, como hortaliças e grãos, que demandam alta disponibilidade hídrica e um equilíbrio entre temperatura e umidade. A previsão de ondas de calor cada vez mais intensas reforça a necessidade de estratégias eficientes para mitigar os impactos climáticos.

Tecnologia e inovação para a adaptação climática

Diante desse cenário desafiador, a tecnologia tem desempenhado um papel importante na adaptação do setor agrícola. O uso de soluções que otimizam o manejo da água e a saúde do solo pode fazer a diferença entre perdas severas e uma produção mais eficiente.

Os produtos da linha HB10 da Hydroplan-EB são um exemplo de inovação voltada para a melhoria da eficiência hídrica no campo. Desenvolvidos para diferentes sistemas de irrigação, ajudam a maximizar a absorção da água pelas plantas, reduzindo desperdícios e aumentando a retenção no solo.

“Essas soluções são fundamentais para reduzir o consumo de água e evitar perdas na lavoura. Conseguimos melhorar a absorção de nutrientes e aumentar a eficiência hídrica, proporcionando mais segurança aos produtores em períodos de estiagem e calor extremo” ressaltou Loremberg de Moraes, diretor da Hydroplan-EB.

Entre os produtos da linha HB10, destacam-se:

· HB10 PIVOT: Ideal para culturas irrigadas por pivô central e aspersores, como cereais, HF, Gramas dentre outras culturas. Reduz a erosão e melhora a retenção de água no solo.

· HB10 PLUS: Versátil, pode ser aplicado em diferentes sistemas de irrigação, ajudando na absorção de água e nutrientes. Muito utilizado na floresta.

· HB10 DRIP: Utilizado em sistemas de irrigação por gotejamento e nas técnicas de sulco de plantio em pulverizadores, este método é ideal para culturas que requerem a aplicação prévia de biológicos ou defensivos agrícolas, proporcionando uma distribuição de água mais eficiente e minimizando as perdas por infiltração.

A combinação de tecnologia e boas práticas agrícolas pode não apenas mitigar os efeitos do calor extremo, mas também construir um setor mais sustentável e preparado para os desafios do futuro. A adaptação já não é mais uma opção, e sim uma necessidade para garantir a produção de alimentos de qualidade em um cenário climático cada vez mais imprevisível.