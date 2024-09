Calor continua e São Paulo pode bater novo recorde nesta quinta-feira (26)

Com dois recordes seguidos de calor no ano nesta primeira semana de primavera, a cidade de São Paulo pode registrar máximas de 36°C nesta quinta-feira (26). Após o dia já começar na casa dos 22°C, a tendência é de um dia quente e abafado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Ainda, a umidade mínima pode chegar a 20%, nível perigoso para a saúde da população. O nível na quarta-feira (25) chegou a 15% por volta das 15h, de acordo com o instituto.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo registrou 14,9% na estação da Sé, na região central da cidade.

A situação se mantém ao longo do dia e continua até sexta-feira (27), quando a chegada de uma frente fria de baixa intensidade pode causar pancadas rápidas e isoladas de chuva, diz o órgão municipal de meteorologia. Ainda assim, a máxima prevista para a sexta pelo Inmet é de 28°C.

A passagem de uma nova frente fria pela capital paulista a partir de sexta também pode significar uma melhora nos níveis de qualidade do ar na Grande São Paulo, que estavam com nível péssimo na Cidade Universitária da USP, na zona oeste, e no Ibirapuera, na zona sul, às 20h de quarta, segundo dados da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Já Capão Redondo, Itaquera, Mooca, Parque Dom Pedro 2º, Perus, Pico do Jaraguá e Santana estavam com qualidade muito ruim. Grajaú, Interlagos, Nossa Senhora do Ó e Pinheiros exibiam o indicador ruim, e nenhuma estação —na capital ou na Grande São Paulo— indicava qualidade boa do ar.

A sucessão de dias quentes e secos continua ao menos até novembro, com mais calor e menos chuva do que a média em São Paulo. A situação mantém a maior parte do território paulista em situação de emergência para incêndios nos próximos dias, incluindo a capital, de acordo com a Defesa Civil estadual.

Ainda, a Marinha do Brasil emitiu na noite de quarta um alerta de nevoeiro para parte do litoral sul de SP na madrugada e na manhã desta quinta, em uma faixa que se estende de Peruíbe a Paranaguá, no Paraná, a cerca de 204 km.