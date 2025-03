Calm Bar: empresa realiza evento para destacar a importância do sono aliado ao bem-estar

A Puravida, empresa de produtos naturais referência em saúde e bem-estar, promove uma experiência única em São Paulo para ressaltar a importância do relaxamento e da qualidade do sono. O evento Blue Calm – Calm Bar acontecerá na sexta, 14 de março em comemoração do Dia do Sono, no Art Bar, bar secreto. Com acesso exclusivo mediante senha personalizada, a ativação reunirá influenciadores, imprensa e convidados para uma imersão sensorial que explora o poder do descanso e da calma.

O espaço será transformado em um refúgio urbano dedicado ao relaxamento, com ativações que combinam mindfulness, rituais de bem-estar e experiências gastronômicas. Entre os destaques, o cardápio contará com cinco mocktails produzidos com Blue Calm desenvolvidos especialmente para o evento.

Ativações especiais

Para proporcionar uma experiência completa, o evento contará com três ativações:

Welcome Breath (Recepção): Na entrada, os convidados serão recepcionados por “Guias de Relaxamento”, que conduzirão um breve exercício de respiração guiada com óleos essenciais, preparando o corpo e a mente para a experiência.

Na entrada, os convidados serão recepcionados por “Guias de Relaxamento”, que conduzirão um breve exercício de respiração guiada com óleos essenciais, preparando o corpo e a mente para a experiência. Calm Shots: Um momento especial de respiração e gratidão, seguido de um brinde coletivo com mini-shots de Blue Calm, reforçando a importância de pausas conscientes ao longo do dia.

Um momento especial de respiração e gratidão, seguido de um brinde coletivo com mini-shots de Blue Calm, reforçando a importância de pausas conscientes ao longo do dia. Medidor de Relaxamento : Antes de deixar o evento, os participantes serão convidados a responder um quiz interativo para medir seu nível de relaxamento, recebendo um score personalizado e um brinde especial de acordo com seu “nível Blue”.

: Antes de deixar o evento, os participantes serão convidados a responder um quiz interativo para medir seu nível de relaxamento, recebendo um score personalizado e um brinde especial de acordo com seu “nível Blue”. Ambiente sensorial e conectado ao conceito de relaxamento e sono

A ambientação do evento foi cuidadosamente planejada para transportar os convidados para um universo de tranquilidade. O espaço contará com um ambiente instagramável inspirado na natureza, além de projeções audiovisuais com mensagens relaxantes exibidas em telas espalhadas pelo bar. A trilha sonora será composta por músicas Low-fi, sob curadoria do DJ Gustavo Caram, que trará sets exclusivos para reforçar a atmosfera de bem-estar.

Público final terá experiência gratuita no Art Bar no final de semana de 15 e 16 de março.

Para estender a experiência ao público, nos dias 15 e 16 de março, o Art Bar oferecerá gratuitamente um drink especial Blue Calm para os clientes que visitarem o espaço. Além disso, os consumidores receberão um brinde especial da Puravida para levar a experiência do relaxamento para casa.

Serviço

Dia do Sono no Art Bar com Puravida

Ação: Drink especial Blue Calm para os clientes que visitarem o espaço. Além disso, os consumidores receberão um brinde da marca para levar a experiência do relaxamento para casa durante todo o final de semana em comemoração ao Dia do Sono.

Dias: 15 e 16 de março

Local: Em Moema. Para a experiência do bar secreto é necessário adquirir senha pelo telefone: (11) 5533-8249