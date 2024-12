Caligula: o corte final | chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (05/12) 

Nesta quinta-feira, dia 05 de dezembro, o famoso filme CALÍGULA: O CORTE FINAL (Caligula The Ultimate Cut), escrito por Gore Vidal (de “O Siciliano“, “Lincoln” e “Código de Honra“) e estrelado por Malcolm McDowell (“Laranja Mecânica“), Helen Mirren (“A Rainha” e “Assassinato em Gosford Park“), Peter O’Toole (“Lawrence da Arábia” e “Tróia“) e grande elenco, chegará aos cinemas brasileiros, com distribuição da A2 Filmes.



Depois de ser exibido no Festival de Cannes 2024, a produção chegará aos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Curitiba.



Super conhecida por ser ousada demais para a época de seu lançamento original, a produção volta as telonas após 43 anos com cenas inéditas e uma reedição de Bob Guccione e Franco Rossellini, além de produção de Thomas Negovan.



A trama explora a jornada do jovem e desconfiado Calígula (Malcolm McDowell), que assombrado pelo assassinato de sua família, assume o trono do decadente Império Romano ao eliminar seu avô adotivo (Peter O’Toole), mergulhando em um ciclo de corrupção, violência e insanidade.



Esta reconstrução resgata as performances completas e apresenta os cenários exuberantes do ganhador do Oscar, Danilo Donati. Um retrato poderoso sobre o impacto destrutivo do poder.

Sinopse: Quarenta e três anos após o lançamento do épico histórico de 1979, CALIGULA: O CORTE FINAL, o produtor e restaurador Thomas Negovan revive a visão original da obra com uma versão composta por cenas inéditas filmadas em 1976. Assombrado pelo assassinato de sua família, o jovem e desconfiado Calígula (Malcolm McDowell) toma o trono do decadente Império Romano ao eliminar seu avô adotivo (Peter O’Toole), mergulhando em um ciclo de corrupção, violência e insanidade. A nova montagem é um tratado sobre os efeitos devastadores do poder e restaura, com fidelidade, as intensas performances de McDowell e de Helen Mirren, que vive a sedutora Cesônia, acompanhadas por cenários exuberantes criados pelo vencedor de dois Oscars, Danilo Donati. Esta edição é uma oportunidade inédita de vivenciar a visão integral do filme que se tornou um marco polêmico no cinema.