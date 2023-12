Cali incendeia tudo em ‘Acelera’ e fecha com magnetismos os seus lançamentos do ano

“Acelera” surge da explosão do desejo de fazer música, nascendo em um quarto, com um beat pulsante ao fundo. Cali, a mente criativa por trás da canção, descreve o processo de improviso que resultou no refrão, dando vida a uma narrativa sobre excitação, desejo e paixão. “Durante esse processo sempre surgem ideias interessantes, seja um som que me agrada ou uma palavra que me vem à mente, cuja sonoridade é boa. O refrão surgiu de improviso e o resto foi acontecendo”.

Quem assina a produção instrumental da música é Kafé, artista, cantor, compositor e produtor soteropolitano, com quem a cantora tem parceria em um de seus últimos singles de maior sucesso, a faixa “Sozinha”, que já conta com mais de 90 mil streamings no Spotify.

‘Acelera’, guiada por uma atmosfera de completo magnetismo, é uma mistura vibrante de reggaeton, afrobeat e pop. “Usei a voz nessa música para trazer um tom de sensualidade e assertividade, além de explorar os agudos de forma que nunca tinha feito antes”.

A música transmite uma mensagem sobre viver o momento e aproveitar a vida, celebrando o corpo, os desejos e a autenticidade. A ideia é que os ouvintes se sintam bem consigo mesmos e prontos para dançar e amar. “A mensagem dessa música é mais visceral do que literal. É mais sobre sentir do que entender, sentir que nosso corpo existe e está aqui para viver, para desfrutar”, diz.

Como a maioria dos lançamentos da artista, o single chega acompanhado de um clipe roteirizado pela própria CALI em parceria com Iago Félix. O vídeo foi gravado em Paranapiacaba e na Casa de Tereza Pilar – ambos em São Paulo, pela produtora audiovisual Mangue Seco Filmes. A dançarina e coreógrafa, Ayra Nobemasa faz participação especial.

Além disso, o projeto traz visuais marcantes desenhados e produzidos pela stylist e artista de upcycling Tainá Caramuri. Assim como em outros trabalhos, os looks foram personalizados e produzidos do zero para trazer à tona a identidade da cantora.

Para promover a música, CALI fez uma parceria com Daniella Burle (@daniburle), empreendedora do ramo de produtos de prazer feminino. A artista irá oferecer um cupom com 10% de desconto para suas seguidoras utilizarem na compra dos produtos de Dani, além de realizar o sorteio de três itens em suas redes sociais.