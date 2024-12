Calendário do Turismo 2025 está aberto para os municípios paulistas

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo compartilha com prefeituras de municípios turísticos de São Paulo um formulário que servirá de base para compor o calendário oficial de eventos relacionados ao turismo de 2025. No documento, há espaço para cadastrar o nome do evento, a data e local, além da descrição e do número de visitantes que deve atrair.

São celebrações religiosas, feiras e shows, entre outros festejos típicos caipiras e caiçaras que chegam a reunir mais de um milhão de pessoas e atrair visitantes de outras cidades, estados e até de outros países, como o festival Tomorrowland, em Itu, e a feira agrícola Agrishow, em Ribeirão Preto.

“O calendário de eventos é uma ferramenta muito importante para criar roteiros e também para que o turista se organize em passeios e viagens”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. “Tenho certeza que 2025 vai superar, em número, a quantidade de eventos deste ano”, disse.

A realização de eventos contribui para a geração de empregos e renda para a população e ajuda a desenvolver a economia local. No ano de 2024 foram 1920 eventos turísticos cadastrados no calendário de eventos. A expectativa é que em 2025 ultrapasse os dois mil eventos. Para incluir os dados, clique aqui.