Calendário do Bolsa Família para 2025 é definido pelo Governo Federal

O Bolsa Família, reconhecido como o maior programa de transferência de renda no Brasil e um modelo internacional de combate à fome, anunciou seu calendário de pagamentos para o ano de 2025. Os depósitos começarão no dia 20 de janeiro e se estenderão até o dia 31, seguindo a ordem definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

INFOGRÁFICO | Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família ao longo de 2025/Divulgação

Segundo as diretrizes estabelecidas, os valores poderão ser movimentados durante os últimos dez dias úteis de cada mês, com uma exceção em dezembro, quando os pagamentos serão antecipados para iniciar no dia 10, garantindo que as famílias recebam o benefício antes do Natal. A organização desse calendário é uma responsabilidade conjunta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e da Caixa Econômica Federal, que realiza a execução dos pagamentos.

No ano de 2024, o governo federal destinou mais de R$ 168,3 bilhões ao programa, resultando em uma média mensal de R$ 14 bilhões. Essa iniciativa tem sido crucial para a redução da fome no país, contribuindo para que aproximadamente 24,4 milhões de pessoas fossem retiradas do Mapa da Fome nos últimos dois anos.

Durante o último ano, cerca de 20 milhões de famílias em todos os 5.570 municípios brasileiros foram beneficiadas pelo programa. Além disso, aproximadamente 2,7 milhões dessas famílias passaram a ser elegíveis para uma regra de proteção em dezembro de 2024, uma vez que apresentaram aumento na renda. Essa regra permite que famílias em processo de autonomia financeira continuem recebendo apoio por até dois anos mesmo após o aumento de seus rendimentos.

Para ser incluído no Bolsa Família, a renda per capita deve ser inferior a R$ 218 mensais. Além disso, as famílias precisam estar registradas no Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do governo. O cadastramento pode ser feito em unidades de assistência social locais.

É importante que os dados financeiros sejam atualizados a cada dois anos no CadÚnico para evitar a perda do benefício. Para isso, o responsável pela família deve comparecer a um posto de atendimento socioassistencial ou ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar as atualizações necessárias.

A nova estrutura do Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família beneficiada e introduz uma nova cesta de benefícios adicionais. Cada criança entre zero e seis anos agrega R$ 150 ao valor total recebido pela família, enquanto crianças e adolescentes entre sete e 18 anos, gestantes e nutrizes têm direito a um adicional de R$ 50. O programa também reinstaurou condicionalidades que exigem acompanhamento da frequência escolar e vacinação como parte dos requisitos para acesso aos benefícios básicos.

Para esclarecimentos sobre o Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social disponibiliza o Disque Social 121. Além disso, os cidadãos podem contatar a Caixa Econômica Federal pelo telefone 111 ou utilizar os aplicativos dedicados ao Bolsa Família e à Caixa, disponíveis para download gratuito nas principais lojas virtuais.