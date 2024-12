Calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025 é divulgado

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou, nesta segunda-feira (23), o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2025. Com cerca de 21 milhões de beneficiários, a informação é crucial para as famílias que dependem deste auxílio social.

Os depósitos dos benefícios ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo uma ordem escalonada conforme o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Em dezembro, devido às festividades de Natal, o cronograma será antecipado em cerca de uma semana. Os pagamentos se iniciarão em 20 de janeiro para aqueles com NIS terminando em 1 e se estenderão até 23 de dezembro para os que possuem NIS final 0.

Para garantir a continuidade do recebimento do benefício, o MDS aconselha que os beneficiários realizem a atualização dos dados pessoais e familiares no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses. Essa atualização passará a exigir a coleta de biometria após a aprovação recente de um pacote de medidas para corte de gastos.

A atualização deve ser feita em um posto de atendimento socioassistencial, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), onde o responsável pela família deverá apresentar documentos que comprovem a identidade e a renda familiar.

O programa Bolsa Família destina-se a famílias cuja renda mensal não ultrapasse R$ 218 por membro. O registro no CadÚnico é necessário e pode ser feito nos postos municipais responsáveis pela assistência social. Desde sua reestruturação em março de 2023, o programa assegura um valor mínimo de R$ 600 por família, com incrementos adicionais dependendo da composição familiar.

Além disso, o Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas mensais de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses, visando garantir uma alimentação adequada. O programa também contempla famílias com gestantes e crianças entre 7 e 18 anos com um adicional de R$ 50, enquanto aquelas com crianças até seis anos recebem um acréscimo maior, totalizando R$ 150.

Para esclarecimentos adicionais sobre o Bolsa Família, os beneficiários podem entrar em contato com o Disque Social pelo número 121 ou através do canal da Caixa Econômica Federal pelo telefone 111. Informações também estão disponíveis nos aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, que podem ser baixados gratuitamente nas lojas virtuais.

Confira o calendário completo dos pagamentos do Bolsa Família para 2025