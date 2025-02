Calendário de Pagamentos do Bolsa Família: datas definidas para 2023

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de fevereiro se estende até o dia 28, mas já foram estabelecidas as datas para os benefícios ao longo de todo o ano. O sistema de pagamento é organizado de forma escalonada, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que pode ser encontrado no cartão do programa, iniciando pelo dígito 1. Os pagamentos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, com a exceção do mês de dezembro, quando a liberação dos valores será antecipada.

Considerado o maior programa de transferência de renda do Brasil, o Bolsa Família é administrado pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Em janeiro, mais de 20,48 milhões de famílias foram beneficiadas, com um valor médio recebido de R$ 673,62. Para este mês, um total de R$ 13,8 bilhões está previsto para ser investido no programa, abrangendo aproximadamente 53,8 milhões de pessoas em todos os municípios brasileiros.

Critérios para Acesso ao Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem observar uma regra fundamental: a renda mensal por membro não pode ultrapassar R$ 218. Dessa forma, a soma total da renda familiar deve respeitar esse limite por integrante.

Além disso, os beneficiários precisam atender a certos requisitos, incluindo a manutenção das crianças e adolescentes na escola, a realização do acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização das carteiras de vacinação.

Como Realizar o Cadastro no Bolsa Família

Aqueles que desejam se inscrever no programa devem primeiramente realizar o Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e aguardar a análise do perfil para verificar se atendem aos critérios do Bolsa Família. O CadÚnico serve como uma ferramenta governamental destinada a coletar informações sobre as famílias de baixa renda. É necessário que estejam cadastradas as famílias com uma renda per capita de até meio salário mínimo ou uma renda mensal total de até três salários mínimos. As inscrições podem ser efetuadas na unidade do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social mais próxima.