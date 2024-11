Calderano relata dificuldade em competição por equipes após perder medalha

Hugo Calderano relatou dificuldade em voltar a jogar na competição por equipes após se decepcionar na corrida por medalha individual nas Olimpíadas de Paris. Nesta quarta-feira (7), o brasileiro reencontrou seu algoz da disputa do bronze e perdeu novamente, somando a segunda de três revezes do Brasil nas quartas de final.

“A ideia foi tentar ter prazer no jogo, porque para mim, especificamente, foi muito difícil voltar para jogar o torneio de equipe depois de não ter conseguido a minha meta principal no individual. Consegui fazer um bom trabalho contra Portugal, mas é claro que nesta quarta-feira (7) o nível era ainda mais alto. Acho que são dois jogos totalmente diferentes e faltou um pouco de energia para mim.

É muito difícil. O corpo e a mente caem bastante depois de um torneio como as Olimpíadas no individual para mim. Fiz tudo o possível, mas foi muito difícil. Acho que consegui tirar o meu 100% dos 10% que eu tinha”, disse Hugo.

O Brasil perdeu para a França por 3 a 0 nas quartas de final e está eliminado no tênis de mesa masculino por equipes nas Olimpíadas de Paris. Hugo Calderano encarou novamente Felix Lebrun, seu carrasco na disputa pelo bronze individual em Paris.

Calderano mencionou o compromisso com Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy, que fazem parte da equipe, mas percebeu que seu corpo não estava respondendo da maneira que ele queria.

“Fui para o jogo bem tranquilo. Tentei jogar bem livre, sem colocar nenhuma pressão extra. Foi o que eu tentei fazer. Senti que o meu corpo já não respondia muito bem, mas ao mesmo tempo tinha uma responsabilidade com a equipe, com os meus colegas e comigo mesmo.

Não podia simplesmente jogar de qualquer jeito. Tentei o máximo que eu pude e os treinadores me ajudaram também com algumas conversas para me ajudar a voltar com força para o torneio de equipes, mas a verdade é que não tem como ser muito diferente”, disse.