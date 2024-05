Caldas Country Festival anuncia Hugo & Guilherme e Tomate para a 17° edição

O Caldas Country Festival 2024 acaba de anunciar as presenças da dupla Hugo & Guilherme e do cantor, compositor, músico e produtor, Tomate, na 17 edição do festival mais quente do Brasil. Os nomes confirmados se juntam a Jorge & Mateus, Nattan, Edson & Hudson e Murilo Huff como atrações confirmadas do evento que acontece nos dias 15 e 16 de novembro em 2024. A venda de ingressos está aberta no site: Totalacesso.com.

Hugo & Guilherme são uma das principais duplas sertanejas do país. Com mais de 9 milhões de ouvintes no Spotify, e mais de 3 bilhões de visualizações no Youtube, os dois possuem sucessos como “Morena de Goiânia” e “Vazou na Braquiara” e retornam ao Caldas Country, onde se apresentaram pela primeira vez no ano passado. Também retornando ao festival, um dos nomes mais pedidos pelos fãs, Tomate já realizou shows históricos no evento e estará na 17° edição.

Organizado pelas empresas Diverti e EXP, o Caldas Country Festival faz parte do Circuito Sertanejo, que é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país, e chega em sua 17° edição com grandes novidades, unindo os maiores nomes do sertanejo com o já conhecido trio elétrico e inovações na estrutura.