Caldas Country Festival 2024 traz mapa atualizado com novos espaços

O mapa oficial do Caldas Country Festival 2024 revela uma estrutura redesenhada para atender às expectativas dos milhares de fãs do sertanejo. Com diversas novidades em setores de acesso e um palco com tecnologia de ponta, o evento promete elevar a experiência dos participantes nos dias 15 e 16 de novembro.

De acordo com Péricles Douglas, organizador do festival, o palco foi planejado com um design inovador e tecnológico, mantendo o calor e a tradição que são marcas registradas do Caldas Country. “Esse ano trazemos um palco completamente inovador, mas mantemos a tradição da chama e do calor, para que ele acenda ainda mais o nosso festival,” destaca Douglas.

Ao lado esquerdo do palco, o Camarote Brahma ganha um novo espaço conhecido como Rancho Brahma, que foi ampliado e reposicionado para proporcionar maior conforto e acessibilidade. “O Rancho Brahma foi pensado para ser mais amplo e confortável, atendendo a crescente demanda do público por uma experiência premium e exclusiva,” afirma o organizador.

No centro do mapa, o setor das mesas — uma área tradicional que recebe famílias, empresas e grupos de amigos — agora conta também com a opção de bistrôs. Essa novidade permite grupos menores, de 2 a 8 pessoas, oferecendo uma alternativa para quem busca privacidade e tranquilidade em um ambiente mais reservado. “Quem quiser ficar mais de boa pode optar pelo bistrô, que está integrado com o setor das mesas e oferece uma experiência mais íntima,” explica Douglas.

No lado direito do palco, o Open Super Bull Ballantine’s, um camarote com open bar premium, oferece uma área de acesso exclusivo próxima ao palco. Para complementar, o festival introduziu uma área de lounges na borda dos frontes do Brahma e do Super Bull Ballantine’s, possibilitando o trânsito entre esses setores e acesso a toda a área do evento. “O Lounge foi pensado para trazer uma experiência incrível, permitindo que o público transite entre o Brahma e o Super Bull e aproveite ao máximo o evento,” acrescenta Douglas.

Com essas melhorias e o compromisso de inovar na estrutura, o Caldas Country Festival 2024 se prepara para receber o público com áreas de entretenimento e conforto nunca antes vistas no evento, reafirmando sua posição como um dos maiores festivais sertanejos do país. Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

No dia 15 de novembro, o line-up traz shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no dia 16, o palco será dominado por Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf e Mari Fernandez com seu projeto “Mari Sem Fim”. Organizado pela Diverti e EXP, o Caldas Country Festival 2024 se aproxima rapidamente de um sold out, com público estimado de mais de 25 mil pessoas por dia.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos – em conjunto com a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.