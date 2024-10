Caldas Country Festival 2024 revela novidades exclusivas da próxima edição em evento especial

Na tarde de quinta (3), Goiânia foi palco da coletiva de imprensa que apresentou as principais novidades da 17ª edição do Caldas Country Festival. Sob a mediação de Bárbara Birita, Caio Afiune, Jacques Vanier e Thaís Jubé, o evento reuniu jornalistas, influenciadores e convidados. Os destaques da coletiva incluíram o organizador Péricles Douglas e artistas como Murilo Huff, Guilherme (da dupla Hugo & Guilherme), Ralf, Luiz Claudio & Giuliano, e Rayane & Rafaela.

Foram revelados detalhes exclusivos da estrutura e atrações do festival, além da música tema e do clipe oficial do evento. Uma das grandes novidades foi a divisão do aguardado line-up: no dia 15 de novembro, o público poderá conferir shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no dia 16 de novembro, quem sobe ao palco são Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson e Ralf, além de Mari Fernandez no trio com seu projeto “Mari Sem Fim”, garantindo dois dias de música e celebração intensa.

Segundo Péricles Douglas, o Caldas Country 2024 vem com uma série de inovações para proporcionar ao público uma experiência ainda mais completa e diferenciada. “Nós crescemos a estrutura em cerca de 20% em relação ao ano passado. Teremos um palco completamente tecnológico, que mescla inovação com o espírito caloroso do festival, incluindo painéis de LED com conteúdos exclusivos. Além disso, o acesso será facilitado por um sistema de leitura facial em diversos setores, algo totalmente inovador no evento”, explicou Péricles. Ele também ressaltou que o festival já caminha para quase 80% dos ingressos vendidos em todas as áreas.

Uma das grandes mudanças desta edição será a inversão dos espaços dos camarotes Brahma e Open Super Bull, além da criação de um rancho exclusivo para o camarote Brahma, oferecendo uma área mais confortável e reservada. Outra novidade será a nova área de lounges, que dará acesso direto aos camarotes e contará com uma área de bistrôs. “Criamos uma área de bistrôs com capacidade para grupos de dois a oito pessoas, proporcionando maior conforto para famílias e grupos menores. Tudo foi pensado para que a experiência do público seja a melhor possível”, destacou Péricles.

Péricles também destacou o processo de seleção dos artistas, que manteve as raízes sertanejas do festival e adicionou toques de outros gêneros musicais. “O processo de seleção dos artistas é sempre meticuloso. Buscamos manter as origens do festival com grandes nomes da música sertaneja, mas também trazemos novidades do mercado e misturamos com outros segmentos. Este ano, o axé estará presente ao amanhecer do festival, garantindo momentos inesquecíveis”, acrescentou.

No evento, foi divulgada a música oficial do evento, “Caldô”, na voz de Murilo Huff, que expressou seu entusiasmo: “Receber esse convite foi muito especial, um convite irrecusado. Fiquei muito honrado, e a música ficou maravilhosa. É uma honra fazer parte disso tudo”, afirmou. O clipe oficial, ao som de “Caldô”, traz imagens de Murilo performando a música.

Organizado pela Diverti e EXP, o Caldas Country faz parte do Circuito Sertanejo, e é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país. Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.