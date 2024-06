Caldas Country Festival 2024 revela Guilherme e Santiago como atração da 17ª edição

Caldas Country Festival 2024 está de volta para sua 17ª edição, prometendo reunir entusiastas de todo o Brasil em um evento inesquecível. Situado em Caldas Novas (GO), um dos berços do sertanejo, o Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais. Junto a inovações na estrutura e a icônica presença do trio elétrico, o Caldas tem o prazer de anunciar a presença da dupla sertaneja: Guilherme e Santiago em seu lineup.

O público não perde por esperar a participação da dupla sertaneja que possui grande espaço entre os jovens e o público mais velho. Os artistas, que se consolidam há 20 anos entre os principais artistas sertanejos do cenário acumulam 3.8 milhões de ouvintes no Spotify, prometem agitar o festival com sucessos como “Do Outro lado da Cidade”, “Azul”, “Pra sempre vou te amar”, entre outros.

Em 2023, o Caldas Country Festival encantou uma audiência de 45 mil pessoas ao longo de mais de 20 horas de música, com performances de artistas de destaque como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, entre outros.

A infraestrutura impecável incluiu 1.856 pontos de iluminação e um imponente telão de led de 600 metros quadrados no palco principal.

Organizado pela Diverti e EXP, o festival visa não apenas reavivar as memórias preciosas dos participantes, mas também criar novas e emocionantes experiências. Como parte do Circuito Sertanejo, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país.

Esta iniciativa é o resultado de uma colaboração entre a Together – uma unidade de negócios da Ambev dedicada a facilitar o mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – uma empresa com mais de duas décadas de expertise na indústria do entretenimento -, que trabalham em conjunto para organizar cada etapa do Circuito.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estarão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.