Caldas Country Festival 2024 reúne grandes nomes do sertanejo

Com um sucesso que se estende há 17 anos, o Caldas Country Festival é mais do que um evento musical; é uma jornada de memórias e emoções que acompanha o público por toda a vida. O evento se consolidou como um dos maiores encontros do sertanejo no Brasil, atraindo pessoas de todas as partes do país para Goiás para encontrar o melhor da música nacional. A edição de 2024 promete ser mais uma página inesquecível na história de quem se entrega ao som, à festa e à tradição.

A edição de 2024, que acontece nos dias nos dias 15 e 16 de novembro, promete ser mais uma página inesquecível na história de quem se entrega ao som, à festa e à tradição. Três novos nomes estão confirmados no line-up: Gusttavo Lima, Jiraya Uai e a dupla Rayane & Rafaela. As novas atrações se juntam aos nomes já anunciados: Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Tomate, Guilherme e Santiago, Ralf e Luiz Claudio & Giuliano.

A última edição do Caldas Country Festival, em 2023, reuniu um público impressionante de 45 mil pessoas durante os quatro dias do evento, que cresce ano após ano. Para quem já viveu o Caldas Country Festival, cada música tocada nos palcos ecoa como uma trilha sonora das lembranças mais quentes. São memórias que acendem sorrisos e renovam emoções, sempre presentes nas mentes e corações de quem já sentiu ou ainda vai conhecer a energia única do festival. Os momentos vividos ali não se apagam, tornando-se uma parte indissociável da história pessoal de cada um.

A magia do festival vai além dos grandes shows e da presença de renomados artistas do sertanejo e de outros estilos musicais: ela reside na conexão profunda entre o público e o evento, que transforma Caldas Novas em um verdadeiro santuário de tradições e saudades. É impossível não se emocionar ao recordar os encontros, as danças e os olhares trocados sob o céu estrelado de Goiás, onde o Caldas Country se transforma em um palco de vida, união e celebração.

Neste ano de 2024, o Caldas Country Festival promete novamente acender o fogo das lembranças, unindo tradição e saudade em uma festa que ficará marcada nos corações dos presentes, onde a emoção é a principal atração.