Caldas Country Festival 2024 promete agitar: confira detalhes e programação

A cidade de Caldas Novas, em Goiás, se prepara para sediar a etapa final do Circuito Sertanejo 2024, durante os dias 15 e 16 de novembro. Este evento, que marca o encerramento de uma série de festivais ao longo do ano, é conhecido como Caldas Country Festival e atrai grandes nomes da música sertaneja para seu palco.

Após passar por locais icônicos como Expo Londrina e Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, o festival chega à sua conclusão em um dos destinos turísticos mais populares do Brasil. Nomes renomados como Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme e Murilo Huff são alguns dos destaques programados para subir ao palco.

Com a maior parte dos ingressos já esgotada, restam ainda algumas opções exclusivas, incluindo pacotes especiais denominados “Caldas Lovers”. Este pacote não apenas garante acesso aos dois dias do evento, mas também oferece hospedagem no Lagoa Eco Towers Resort e transporte exclusivo entre o hotel e o festival. Além disso, os participantes recebem um crachá personalizado que dá acesso a benefícios adicionais, incluindo brindes exclusivos e a oportunidade de interagir mais de perto com os artistas.

O festival ocorrerá no bairro Solar de Caldas e promete uma experiência aprimorada para os participantes. Segundo Péricles Douglas, organizador do evento, houve um aumento significativo na infraestrutura em relação ao ano anterior. Isso inclui um palco moderno com tecnologia avançada, utilizando mais de mil metros quadrados de telas de LED para proporcionar uma experiência visual imersiva.

Além disso, mudanças foram feitas nas áreas dos camarotes Brahma e Open Super Bull, bem como a introdução de uma nova área de lounges com bistrôs para maior conforto dos espectadores. A expectativa é que o festival receba mais de 25 mil pessoas diariamente.

O line-up diversificado também inclui apresentações de Jorge & Mateus, Edson & Hudson e Rayane & Rafaela, além da presença inovadora do axé para oferecer uma variedade musical única.

Com um design cênico cuidadosamente planejado e inovações tecnológicas que prometem surpreender o público, o Caldas Country Festival 2024 se apresenta não apenas como um espetáculo musical, mas como uma experiência cultural completa. As vendas continuam pelo site Totalacesso.com, oferecendo as últimas chances para participar deste evento grandioso.