Caldas Country Festival 2024 encerra o segundo dia com shows épicos e consagra mais uma edição histórica

O segundo dia do Caldas Country Festival 2024 foi repleto de mais momentos marcantes, dentre estreias de artistas no festival e nomes que marcaram a história e retornaram nesta 17ª edição. Nem mesmo a chuva que caiu durante a noite foi capaz de desanimar o público, que lotou o evento e consolidou a última etapa do ano do Circuito Sertanejo como um sucesso absoluto.

Pedro & Rafael abriram a noite com um show que uniu diversos sucessos do sertanejo e conquistou os fãs recém-chegados para a festa. Em seguida, Rayane & Rafaela subiram ao palco para a estreia da dupla, natural de Minas Gerais, no festival.

O cantor Ralf, também estreante, destacou a grandiosidade do festival: “O Caldas Country tá ‘dando o baile’ em grandes festas, pela concepção que está tendo. Fico muito feliz em participar, eu acho maravilhoso.”

Entre os veteranos, Jorge & Mateus, que participaram de 16 das 17 edições do Caldas Country, reafirmaram sua conexão histórica com o festival e energizaram a plateia com um dos principais shows da noite, com quase duas horas de duração.

Edson & Hudson retornaram ao festival pela oitava vez e levaram ao público mais uma performance cheia de emoção. “Aqui em Caldas, nessa festa, a gente tem uma história muito bonita”, afirmou Hudson, enquanto Edson relembrou a participação da dupla na primeira edição do evento.

Murilo Huff, voz da música tema “Caldô”, fez sua estreia no Caldas Country com uma apresentação especial. Durante sua performance, foi anunciado oficialmente o retorno do festival em 2025.

Encerrando a noite em grande estilo, Mari Fernandez assumiu o trio elétrico às seis da manhã para a festa “Mari Sem Fim”, em sua segunda participação no festival. Chegando de mãos dadas com sua namorada, Julia Ribeiro, a cantora esbanjou carisma e energia.

O sucesso do Caldas Country Festival 2024 reforçou o status do evento como um dos maiores do Brasil, com mais de 25 mil pessoas celebrando a música sertaneja em Caldas Novas, Goiás. A combinação de novos talentos, veteranos e a energia do público garante que o festival continue sendo referência no circuito musical após 17 edições.