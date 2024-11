Caldas Country Festival 2024 consagra sucesso avassalador e confirma edição de 2025

O Caldas Country Festival 2024 reafirmou o status do evento como um dos maiores de música sertaneja do Brasil. Reunindo mais de 25 mil pessoas em dois dias inesquecíveis, mesmo sob chuva intensa, a maratona de shows nos dias 15 e 16 de novembro celebrou a união de novos talentos e veteranos do gênero, e trouxe emoção, energia e nostalgia ao público presente. Ao final da grande festa, foi anunciada oficialmente a edição de 2025, que irá acontecer nos dias 21 e 22 de novembro.

O primeiro dia da 17ª edição do festival foi marcado por apresentações de estreia e retornos históricos. Vh & Alexandre deram início à festa, seguidos por Luiz Claudio & Giuliano, que neste ano retornaram aos palcos após uma pausa de 10 anos e já brilham em grandes palcos como o do Caldas Country. Guilherme & Santiago trouxeram um repertório repleto de clássicos e novidades, enquanto Hugo & Guilherme cativaram o público com sucessos que confirmam o bom momento da dupla. Já Gusttavo Lima, em sua 12ª participação no evento, entregou um show épico, com homenagens a ícones do sertanejo, consolidando-se mais uma vez como “O Embaixador”.

O humor e irreverência de Jiraya Uai contagiaram os presentes, seguido pela performance vibrante de Nattan, que estreou no festival e manteve a plateia animada até o amanhecer. Fechando o primeiro dia, Tomate comandou a festa até às 8h da manhã, trazendo sua energia contagiante e reafirmando sua conexão especial com o público do Caldas Country.

No sábado (16), o festival continuou com força total. A noite começou com Pedro & Rafael, seguidos pela estreia da dupla Rayane & Rafaela, que encantaram os fãs com sua autenticidade. Entre os destaques, Ralf emocionou com seu repertório inovador e suas palavras de carinho pelo evento: “O Caldas Country tá ‘dando o baile’ em grandes festas.” Jorge & Mateus, presentes em 16 das 17 edições do festival, protagonizaram um dos shows mais marcantes, enquanto Edson & Hudson revisitaram sua história com o evento, reforçando laços com o público em mais uma apresentação cheia de emoção.

Voz da música tema “Caldô”, Murilo Huff foi outro ponto alto da noite com uma performance especial. Encerrando o festival em grande estilo, Mari Fernandez assumiu o trio elétrico ao amanhecer, na festa “Mari Sem Fim”. Com sua energia única, Mari entregou uma performance eletrizante.

O Caldas Country Festival 2024 foi uma verdadeira celebração da música sertaneja em sua essência, unindo gerações, talentos e momentos históricos. O festival promete continuar surpreendendo, e se mantém como um marco no Circuito Sertanejo e como um evento indispensável no calendário de grandes eventos do país.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos – em conjunto com a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.