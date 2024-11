Caldas Country Festival 2024 começa nesta sexta (15) e movimenta economia local

O Caldas Country Festival 2024, um dos maiores eventos sertanejos do Brasil que começa nesta sexta-feira (15), traz não apenas grandes atrações musicais, mas também um impacto significativo na economia de Caldas Novas e região. Com expectativa de movimentar mais de R$ 50 milhões, o festival gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, na média de 15% na cidade, o que contribui para o desenvolvimento local e para o fortalecimento do turismo e serviços.

Com poucos ingressos restantes, o festival caminha para um sold out, e a expectativa é de que mais de 25 mil pessoas passem pelo evento diariamente para curtir a programação especial desta edição. A realização do evento neste fim de semana também eleva o fluxo de passageiros no Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães. A concessionária Socicam estima um aumento expressivo no movimento, com cerca de 2.100 viajantes embarcando e desembarcando em 9 voos, cinco vezes mais que no mesmo período do ano passado.

Com uma programação de peso, o Caldas Country promete dois dias de shows inesquecíveis. No primeiro dia, o line-up inclui Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai, Tomate e Vh & Alexandre. Já no dia 16, o line-up inclui apresentações de Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf, Pedro & Rafael e Mari Fernandez, que traz seu projeto “Mari Sem Fim”.

Com uma estrutura de palco impressionante, que inclui mais de mil metros quadrados de telas de LED e um sistema de iluminação e som de última geração, o Caldas Country proporciona um cenário perfeito para que os artistas entreguem performances inesquecíveis. O festival, que atrai milhares de fãs de todo o Brasil, é uma das paradas mais importantes do Circuito Sertanejo, e se consolida como um dos eventos mais esperados do ano. Os últimos ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos – em conjunto com a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.