Caldas Country Festival 2024 anuncia Lagoa Eco Towers Resort como hotel oficial

O Caldas Country Festival 2024, um dos maiores eventos sertanejos do Brasil, tem o prazer de anunciar o Lagoa Eco Towers Resort como o hotel oficial da edição deste ano. Localizado em Caldas Novas (GO), o resort oferecerá aos participantes uma experiência de hospedagem única durante o festival, que acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro.

Além disso, o festival firmou uma parceria com a Azul para garantir um voo direto de São Paulo para Caldas Novas. A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia aérea, disponibilizará pacotes exclusivos que incluem passagens aéreas, hospedagem no Lagoa Eco Towers Resort, pocket shows, acesso VIP ao evento, camisetas customizadas e uma experiência open food e open bar em camarote durante os shows.

Os ingressos para esta edição especial do “festival mais quente do Brasil”, que reúne Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson e outros grandes nomes, já estão à venda no site Totalacesso.com.