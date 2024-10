Caldas Country Festival 2024 amplia setores dos camarotes, lounges, mesas e bistrôs exclusivos

O Caldas Country Festival 2024, que acontece a exatamente em um mês, está preparado para surpreender o público mais uma vez, com um nível elevado de suas áreas premium.

Entre os maiores destaques, estão o Camarote Brahma e o Camarote Open Super Bull Ballantine’s, ampliados e reposicionados, e que seguem sendo uma experiência premium para quem busca curtir os shows no melhor estilo, além de novidades como mesas e bistrôs e a área de lounges.

Camarote Brahma – Inclui uma série de benefícios exclusivos para tornar a experiência dos frequentadores memorável. Entre os itens oferecidos estão chopp Brahma gelado, whisky 12 anos, vodka, gin e diversas opções de cervejas, refrigerantes, energéticos e água. A gastronomia também é um diferencial, com um buffet completo, pensado para agradar diferentes paladares. O espaço oferece banheiros e recepção exclusivos, para praticidade do público. Outro atrativo é a camiseta personalizada, onde cada participante receberá uma camiseta oficial para cada dia do evento. A mudança do local e a expansão do camarote prometem transformar a experiência dos fãs.

Camarote Open Super Bull Ballantine’s – Oferece uma experiência premium para quem busca curtir os shows em grande estilo. Esse camarote inclui open bar com cerveja Brahma, Skol Beats, whisky Ballantine’s 8 anos, vodka Wyborowa, gin Beefeater, energético, suco, refrigerante e água, além de recepção e banheiros exclusivos. O espaço também conta com DJ após o show principal e entre as apresentações, proporcionando uma experiência de entretenimento contínua. Com visão privilegiada do palco e acesso ao Camarote Extra Vip e Frontstage, o Camarote Open Super Bull é uma das opções mais exclusivas do festival.

Mesas e bistrôs – Uma novidade deste ano são as mesas e bistrôs, criados para oferecer mais conforto e exclusividade ao público. Esses espaços são ideais para empresas, famílias e amigos, com direito a dois tipos de destilados por noite (whisky, vodka ou gin), uma opção gastronômica por noite e open bar com vodka, cerveja, refrigerantes, sucos e água. Cada mesa comporta até 10 pessoas, com visão privilegiada do palco. Os bistrôs tem opções para 2,4 e 6 pessoas.

Área de lounges – Neste ano, o festival inaugura também uma nova área de lounges, exclusiva para grupos de amigos e familiares, oferecendo a melhor vista para os shows e acesso livre ao Camarote Brahma, Open Super Bull e Extra Vip. Os lounges contam com open bar e gastronomia, além de proporcionar um espaço exclusivo para até 10 pessoas.

Acesso facial – O festival ainda inova ao introduzir um sistema de acesso por leitura facial, proporcionando maior segurança e agilidade na entrada dos camarotes. Com uma estrutura 20% maior do que no ano anterior, o Caldas Country Festival 2024 reafirma seu compromisso em oferecer entretenimento de alta qualidade, aliado à tecnologia e inovação.

Mais de 25 mil pessoas por dia são esperadas para aproveitar todas as atrações e viver uma experiência inesquecível em um dos maiores eventos sertanejos do Brasil, que neste ano chega a sua 17ª edição. Organizado pela Diverti e EXP, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país, que formam o Circuito Sertanejo.

Estão preparados para essa maratona de entretenimento? Se preparem porque, no palco, grandes nomes estarão se apresentando: Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai, Tomate, Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson e Ralf, além de Mari Fernandez no trio com seu projeto “Mari Sem Fim”.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.