Caldas Country comemora 17 anos e divulga cartaz com grandes atrações confirmadas para 2024

O melhor do sertanejo nacional traz pessoas de todo o país! Estamos falando do Caldas Country Festival, que divulgou o cartaz com todos os artistas que foram confirmados até o momento como parte da sua 17ª edição, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro. O evento se destaca por atrair público vindo de todos os 26 estados do Brasil e do Distrito Federal, se reforçando como uma ocasião em que todo o Brasil se encontra.

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, no interior de Goiás, o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. Os artistas que farão parte do evento neste ano são especialmente nomes fortes da música sertaneja brasileira: Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Tomate, Guilherme e Santiago, Ralf e Luiz Claudio & Giuliano, Jiraya Uai e Rayane & Rafaela.

Ao longo de mais de 20 horas de música, a última edição de 2023, teve shows de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio, entre outros.

Organizado pela Diverti e EXP, o festival visa não apenas reavivar as memórias preciosas dos participantes, mas também criar novas e emocionantes experiências. Como parte do Circuito Sertanejo, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país.

Esta iniciativa é o resultado de uma colaboração entre a Together – uma unidade de negócios da Ambev dedicada a facilitar o mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – uma empresa com mais de duas décadas de expertise na indústria do entretenimento -, que trabalham em conjunto para organizar cada etapa do Circuito.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estarão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.