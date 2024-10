Cajamar recebe Programa de Desenvolvimento Paralímpico em novembro

Entre os dias 05 a 08 de novembro, acontece em Cajamar, o projeto Paralímpico (Programa de Desenvolvimento Paralímpico). O Paralímpico é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio das Secretarias de Estado de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência e tem como objetivo fomentar e incentivar o esporte Paralímpico por meio de uma iniciativa inovadora oferecendo suporte e capacitação técnica aos profissionais.

Durante os quatro dias, os alunos receberão Capacitação Técnica com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico. Nesta nova etapa do projeto o aluno poderá optar por uma das grades de modalidades disponíveis: atletismo – badminton- halterofilismo – futebol de cegos ou judô – tênis de mesa – voleibol sentado – natação.

As aulas contam com a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo nas modalidades destacadas.

Podem participar do projeto professores e estudantes do último ano de Educação Física e professores não formados em Educação Física, mas que atuam em aulas com conteúdo esportivo. É necessário também realizar o curso virtual Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte, da Educação Paralímpica.

O projeto foi criado em 2021 e já passou por mais de 64 cidades no estado de São Paulo, capacitando mais de 9.100 pessoas. Em 2024 o projeto terá 36 etapas.

Os interessados em participar do PARALÍMPICO, podem se inscrever no site https://paralimpico.com.br/.

Serviço

O que: Etapa PARALÍMPICO Cajamar

Quando: 05 a 08 de novembro

Local: Ginásio de Esportes do Polvilho: Rua Creusa Ferreira de Araújo, 120, Bela Vista – Cajamar – SP.