CAIXA renova patrocínio ao Novo Basquete Brasil (NBB)

A CAIXA renovou, nesta quarta-feira (02), em Brasília (DF), o patrocínio ao Novo Basquete Brasil (NBB) por mais um ano. O incentivo de R$ 12 milhões visa apoiar a 17ª edição do principal campeonato adulto masculino de basquete do país, que tem início dia 12 de outubro deste ano e termina em julho de 2025.

A CAIXA será o patrocinador máster do NBB 2024/25, com 18 equipes confirmadas. A parceria terá vínculo também para a Copa Super 8 e o Jogo das Estrelas 2025.

“A CAIXA promove o esporte brasileiro da base ao topo, em diversas modalidades”, afirmou o presidente da CAIXA, Carlos Vieira. “O papel natural do banco é a inclusão social, e o esporte também tem essa característica inclusiva. A CAIXA acredita na parceria com o NBB e na força da imagem do atleta do basquete”, completou.

Já o presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Montoro, agradeceu à renovação da parceria com o banco e falou da importância para o basquete nacional. “A história da CAIXA está ligada ao esporte brasileiro. Para nós é uma honra receber esse patrocínio da CAIXA. Esse trabalho que a gente faz, com o apoio do banco é para que o esporte se desenvolva e para que incentive a prática desportiva”, comentou Montoro.

Copa Super 8:

Previsto para acontecer em janeiro de 2025, a Copa Super 8 ocorre após o término do primeiro turno do NBB e é feito através do cruzamento olímpico entre as oito melhores equipes do campeonato.

Ao todo, serão sete partidas eliminatórias (quatro de quartas de final, duas semifinais e uma final). O campeão garante uma vaga na temporada seguinte da Champions League Americas, competição internacional de basquetebol masculino entre clubes da América do Basquete FIBA (Federação Internacional de Basquete), que conta com 44 países membros.

Jogo das Estrelas 2025:

Previsto para iniciar em 16 de março de 2025, é um evento esportivo festivo realizado anualmente pela Liga Nacional de Basquete (LNB), que reúne os principais destaques do campeonato do Novo Basquete Brasil. O evento é composto pelas competições individuais (Torneio de Enterradas, Torneio de 3 pontos e Desafio de Habilidades), além do Jogo das Estrelas, principal atração.

Os jogadores que participam do Jogo das Estrelas são escolhidos por técnicos e assistentes dos clubes da NBB, além de personalidades do basquete nacional e de membros da imprensa especializada. A votação das equipes titulares é feita no site da LNB pelos internautas.

Patrocínio ao NBB:

A temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB), principal campeonato nacional adulto masculino de basquete, contou com 19 clubes associados. O campeonato teve início em outubro de 2023 e finalizou em junho de 2024. O patrocínio foi de R$ 9,3 milhões, sendo R$ 7,3 milhões das Loterias CAIXA e R$ 2 milhões da CAIXA.

A CAIXA e a Liga Nacional de Basquete implementaram, na temporada 2023/24, o Prêmio “NBB CAIXA Social”, que teve como objetivo a promoção de ações sociais e ambientais realizadas pelas equipes que disputaram o campeonato.

Anteriormente, o banco patrocinou o NBB entre 2016 e 2019.