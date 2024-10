Caixa relança ‘raspadinha’ com prêmios de até R$ 2 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira (14), o lançamento da Instantânea, modalidade de apostas popularmente conhecida como “raspadinha”. Com faixa de premiações de R$ 2,50 até R$ 2 milhões, a venda dos bilhetes nas lotéricas de todo o país começa no dia 2 de novembro.

As estampas dos bilhetes da Instantânea terão temáticas variadas e, para o lançamento, serão utilizados os temas Trevo da Sorte, Só o Ouro, Roda da Sorte, “A Caixa está retomando a comercialização de um produto presente no mundo inteiro. A ‘raspadinha’ foi um sucesso no Brasil até 2015 e hoje reassumimos a comercialização deste produto acessível a todos” disse Carlos Vieira, presidente da Caixa, no evento de lançamento da Instantânea.

O produto recém-lançado é uma remodelação da Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva), que deixou de ser comercializada no país em 2016, logo após entrar no então Plano Nacional de Desestatização. No ano passado, o Ministério da Fazenda assinou uma medida que permitiu o retorno da loteria.

De acordo com a portaria da Fazenda, a autorização para comercializar a loteria instantânea tem caráter transitório pelo prazo de 24 meses, contado a partir da primeira emissão de bilhetes do produto lotérico em meio físico ou digital.

Neste ano, o governo Lula também retirou a Lotex do programa de desestatização. As loterias constituem uma importante fonte de recursos para a União. A retomada da modalidade faz parte do plano do governo atual de aumentar a arrecadação para perseguir a meta de déficit zero em 2024.

Em julho deste ano, o consórcio formado pela chinesa Genlot Game Technology e a BZP (Beinjing Zhongcai Printing), joint-venture entre China Welfare Lottery, France Des Jeux e Berjaya, venceu a licitação da Caixa para a retomada da “raspadinha”.

O resultado encerrou um litígio judicial promovido por um dos concorrentes, que levantou suspeitas de irregularidades no processo. Segundo apuração da Folha à época, a previsão inicial de arrecadação da Instantânea pode variar entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões.