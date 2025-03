CAIXA realiza consulta pública para mensurar o impacto ambiental de seus processos 

A CAIXA lançou consulta pública para contratar uma consultoria especializada no desenvolvimento de orçamento de carbono e de biodiversidade. O objetivo é definir fórmulas que permitam ao banco calcular o impacto das tomadas de decisão no mercado e na sociedade, integrando à governança corporativa do banco ainda mais índices de sustentabilidade empresarial. O prazo para apresentar proposta comercial vai até 28 de março.

A empresa contratada deverá compreender a estrutura interna e externa dos processos da CAIXA, como forma de gerenciar melhor a eficiência sustentável dos seus produtos e serviços. Com a medida, o banco espera monitorar e obter um melhor controle das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no lançamento, por exemplo, de novos produtos e serviços, nas compras e contratação de fornecedores, mapeando seus impactos no clima e na biodiversidade.

Os fornecedores podem indicar se realizam o trabalho completo ou em partes, informando o valor estimado do serviço e o prazo para entrega.

Para a contratação, a CAIXA prevê as seguintes entregas para os orçamentos de carbono e biodiversidade:

Relatório de inventário de emissões de GEE e dependências e impacto sobre a biodiversidade;



Relatório de orçamento de carbono e do orçamento de biodiversidade e mecanismo de incorporação na governança corporativa;



Mecanismos de monitoramento e reporte das emissões de GEE e dos impactos sobre a biodiversidade;



Políticas e procedimentos internos para gestão de emissões de GEE e impactos sobre a biodiversidade;



Recomendação de ferramentas e tecnologias para auxiliar na gestão das emissões de GEE e dos impactos sobre a biodiversidade;



Indicação de oportunidades de incentivos fiscais para projetos relacionados a clima e biodiversidade;



Inclusão das informações no Relatório de Sustentabilidade CAIXA, além de insumos para elaboração de relatório integrado e processo estratégico;



Treinamento e capacitação para os empregados CAIXA sobre a metodologia adotada.

Mais informações estão disponíveis no site da CAIXA, em página específica da consulta pública.