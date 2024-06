Caixa promove leilão com mais de 950 imóveis no Sudeste do Brasil e descontos de 40%

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, acaba de anunciar seis datas para a realização de leilões virtuais que disponibilizarão mais de 950 imóveis espalhados pelo Sudeste do Brasil. Os interessados devem fazer seus lances nos dias 01 e 10 de julho, 29 de julho e 07 de agosto, e 07 e 16 de agosto, até às 10h00 (horário de encerramento dos respectivos prazos) por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br. Os descontos poderão chegar a 40% do valor da avaliação inicial, uma excelente oportunidade para adquirir casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, entre outros imóveis, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote.

Dos 964 imóveis anunciados, 352 estão localizados em São Paulo, 400 no Rio de Janeiro, 193 em Minas Gerais e 19 no Espírito Santo. Vale dizer que a iniciativa é de âmbito nacional e disponibiliza, no total, 2.320 bens por todo país: além do Sudeste, são mais 617 opções que podem ser arrematadas no Nordeste, 361 no Centro-Oeste, 312 no Sul e 66 no Norte. São lotes espalhados pelos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, além dos demais estados já mencionados.

CONFIRA ALGUNS DESTAQUES

Na Zona Leste da capital paulista, no bairro Altos de Itaquera, destaca-se um apartamento de 40,2m², 2 quartos, sala, banheiro e cozinha por R$ 119.548,92. Em Bauru (SP), uma casa de 137,5m², 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem, com lance de R$ 133.800,00. Na cidade de Guarulhos (SP), um apartamento de 51m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem sai a R$ 135.000,00. No litoral, em Praia Grande (SP), uma casa de 300m², 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem, com lance de R$ 170.400,00.

No Rio de Janeiro, uma casa localizada em Cabo Frio, com 534m², 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e 2 vagas de garagem, por R$ 152.170,05. No Espírito Santo, em Serra, um apartamento de 40,42 m², 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, lavabo, cozinha, por R$ 64.800,00. Já em Governador Valadares (MG), um apartamento de 65,36 m², 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e 1 vaga de garagem, está disponível a R$ 195.000,00.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. Devido ao grande número de oportunidades em todo o país, é recomendado que os interessados vejam todos os detalhes dos lotes com antecedência, para facilitar na escolha”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

Vale reforçar que é necessário fazer cadastro no site www.fidalgoleiloes.com.br e enviar os documentos citados nos editais para participação nos leilões. “Recomendo sempre que seja feita pesquisa como o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação, conservação do bem entre outros”, conclui Fidalgo.

SERVIÇO

Leilões da Caixa

Datas:

– até às 10h00 do dia 01/07 (1º leilão – valor da avaliação)

– de 01/07 às 10h00 do dia 10/07 (2º leilão – bens com até 40% de desconto)

– até às 10h00 do dia 29/07 (1º leilão – valor da avaliação)

– de 29/07 às 10h00 do dia 07/08 (2º leilão – bens com até 40% de desconto)

– até às 10h00 do dia 07/08 (1º leilão – valor da avaliação)

– de 07/08 às 10h00 do dia 16/08 (2º leilão – bens com até 40% de desconto)