Caixa prepara lançamento de novos produtos para 2024

A Caixa Econômica Federal prepara o lançamento de novos produtos voltados para as loterias brasileiras. Um deles é a Nova Loteria: “Da hora”. Regulamentada pela lei 14.455/2022, o jogo consta de aposta de valor livre e prêmio proporcional ao valor apostado. Inicialmente serão dois concursos diários, mas poderá ser ampliado. A projeção é que a modalidade seja lançada ainda neste ano. Os recursos serão destinados para a saúde e o turismo.

Outro produto é a Lotex, chamada de Raspadinha. Com lançamento previsto para março deste ano, a situação depende apenas de licitação da parceria. Já estão planejadas estampas, valores de face e de premiação. A iniciativa ainda será apresentada ao Ministério da Fazenda, que tem à frente Fernando Haddad, para que a Rede de Loterias seja comunicada.

A Sporting BETs é outro projeto em andamento. A expectativa é que este produto também seja lançado ainda neste ano, com resultados satisfatórios a serem alcançados no decorrer de 2025.

A fonte dessas informações foi do jornal da febralot divulgada após reunião na matriz da caixa econômica em Brasília no dia 31 de janeiro , aonde participaram os presidentes dos sindicatos do Brasil e o presidente do sindicato dos lotéricos do estado do Ceará Custódio Albano .

“São novos produtos que vem para compor a carta de opções que temos. Acredito que seja muito positivo, pois tem a chance de contemplar mais pessoas, apostadores que gostam de testar a sorte e assim terão mais oportunidades de jogar e quem sabe mudar de vida”, disse Alessandro Montenegro, CEO da Loteria Aldeota, casa lotérica credenciada à Caixa Econômica Federal.

A Loteria Aldeota, que fica na Avenida Dom Luis, 600 – Loja 02, ostenta um título importante: a primeira no ranking nacional da Caixa Econômica Federal como a que mais vendeu bolões para concorrer à Mega da Virada. No total, foram 44 lideranças em 2023.