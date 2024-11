Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários com NIS final 5

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta sexta-feira (22), o pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 5. Com os adicionais introduzidos pelo programa, o valor médio distribuído aos beneficiários alcança R$ 681,22, acima do valor mínimo estabelecido de R$ 600.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a atual fase do programa de transferência de renda do governo federal abrange 20,77 milhões de famílias, representando um desembolso total de R$ 14,11 bilhões. Além do valor base, os beneficiários podem receber até três adicionais: o Benefício Variável Familiar Nutriz, que oferece seis parcelas mensais de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses; um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos; e um acréscimo de R$ 150 para aquelas com crianças até seis anos.

O calendário tradicional do Bolsa Família prevê pagamentos nos últimos dez dias úteis de cada mês. As informações detalhadas sobre as datas dos pagamentos, os valores e a composição das parcelas podem ser acessadas através do aplicativo Caixa Tem, utilizado para monitorar as contas poupança digitais oferecidas pelo banco.

Adicionalmente, habitantes do Rio Grande do Sul afetados por enchentes entre abril e junho deste ano, juntamente com moradores de quatro outros estados — Amazonas, Pará, Paraná e Sergipe — receberam o pagamento unificado no dia 14 deste mês. Essa medida beneficiou 62 municípios no Amazonas e 140 no Pará atingidos por secas e pela baixa dos rios, além de quatro municípios no Paraná e oito em Sergipe impactados por chuvas intensas.

Importante ressaltar que a partir deste ano não há mais desconto referente ao Seguro Defeso para os beneficiários do Bolsa Família. Tal alteração foi instituída pela Lei 14.601/2023, que restabeleceu o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais que ficam impedidos de exercer sua atividade durante a piracema.

Uma nova regra de proteção está em vigor desde junho do ano anterior, abrangendo cerca de 2,83 milhões de famílias neste mês. Essa regra permite que famílias cujos membros tenham conseguido emprego e aumentado sua renda continuem a receber metade do benefício ao qual teriam direito por até dois anos, desde que a renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo. Para essas famílias específicas, o benefício médio registrado é de R$ 372,85.

Em novembro, não haverá distribuição do Auxílio Gás, que é pago bimestralmente às famílias cadastradas no CadÚnico e retornará em dezembro. Para ser elegível ao Auxílio Gás, é necessário estar inscrito no CadÚnico e ter pelo menos um membro familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A legislação que criou este auxílio estabelece prioridade para mulheres responsáveis pela família e vítimas de violência doméstica.