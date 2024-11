Caixa paga hoje (26) Bolsa Família para beneficiários NIS final 7

A Caixa Econômica Federal efetua hoje, dia 26, o pagamento da parcela de novembro do programa Bolsa Família aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 7. O benefício básico tem um valor mínimo de R$ 600, mas a média dos valores pagos atinge R$ 681,22, devido aos adicionais incorporados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal abrangerá 20,77 milhões de famílias, resultando em uma despesa total de R$ 14,11 bilhões.

O Bolsa Família inclui três tipos de benefícios adicionais: o Benefício Variável Familiar Nutriz, que oferece seis parcelas de R$ 50 a mães com bebês de até seis meses; um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e crianças entre 7 e 18 anos; e outro adicional de R$ 150 para aquelas com crianças de até seis anos. Tradicionalmente, os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem acessar informações sobre datas e valores dos pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem.

Adicionalmente, beneficiários do Rio Grande do Sul e outros quatro estados (Amazonas, Pará, Paraná e Sergipe), que enfrentaram desastres naturais recentemente, receberam seus pagamentos antecipadamente no dia 14 deste mês. Essa antecipação se estendeu a 62 municípios no Amazonas e 140 no Pará, afetados pela seca e vazante dos rios, além de localidades no Paraná e Sergipe impactadas por chuvas intensas.

Em conformidade com a Lei nº 14.601/2023, que reestabeleceu o Programa Bolsa Família (PBF), os beneficiários não terão mais deduções relativas ao Seguro Defeso. Este seguro é destinado a trabalhadores da pesca artesanal impedidos de atuar durante a piracema.

No tocante à regra de proteção vigente desde junho do ano anterior, aproximadamente 2,83 milhões de famílias estão contempladas em novembro. Esta regra assegura que famílias com membros empregados recentemente recebam metade do valor do benefício por até dois anos, desde que a renda individual não ultrapasse meio salário mínimo. Para essas famílias, o benefício médio foi calculado em R$ 372,85.

Quanto ao Auxílio Gás, não haverá desembolso neste mês. Este auxílio é pago bimestralmente às famílias registradas no CadÚnico e será retomado em dezembro. O auxílio beneficia lares onde há pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), dando preferência às mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica.