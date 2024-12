Caixa paga hoje (19) Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

A Caixa Econômica Federal anunciou que, nesta quinta-feira (19), será realizado o pagamento da parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 8.

O valor básico do benefício é estabelecido em R$ 600. Contudo, com a inclusão de adicionais, o montante médio recebido pelos beneficiários atinge R$ 678,36. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda alcançará aproximadamente 20,81 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 14,07 bilhões.

Além do valor mínimo do benefício, três adicionais são disponibilizados. O Benefício Variável Familiar Nutriz assegura seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses, visando garantir a alimentação adequada das crianças. Ademais, há um incremento de R$ 50 para famílias que incluem gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos e outro adicional de R$ 150 destinado às famílias com crianças menores de 6 anos.

No formato tradicional do Bolsa Família, os pagamentos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar detalhes sobre datas, valores e composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, que também serve para gerenciar contas poupança digitais.

Os moradores de algumas regiões afetadas por desastres naturais também receberam o pagamento unificado do Bolsa Família no dia 10 deste mês. Essa medida abrangeu municípios no Rio Grande do Sul e mais quatro estados (Amazonas, Paraná, Rondônia e São Paulo) atingidos por enchentes e estiagens.

A partir deste ano, os beneficiários não terão mais descontos referentes ao Seguro Defeso. Essa alteração foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que reestruturou o Programa Bolsa Família. O Seguro Defeso é destinado a trabalhadores que dependem exclusivamente da pesca artesanal e não podem exercer suas atividades durante a piracema.

Cerca de 2,74 milhões de famílias estão sob a regra de proteção em dezembro. Implementada desde junho do ano passado, essa norma permite que as famílias que obtêm emprego e melhoram sua situação financeira continuem recebendo 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada membro tenha uma renda equivalente a até meio salário mínimo. Para esses grupos familiares, o valor médio do benefício é de R$ 370,33.

Desde julho passado, está em vigor a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Com essa iniciativa, cerca de 280 mil famílias foram excluídas do programa neste mês por excederem os critérios de renda estabelecidos. O CNIS contém mais de 80 bilhões de registros relacionados à renda e vínculos trabalhistas.

Por outro lado, cerca de 200 mil novas famílias foram adicionadas ao programa em dezembro devido à política de busca ativa, que visa identificar indivíduos vulneráveis que têm direito ao auxílio mas não estão recebendo-o.

Auxílio Gás

Em adição ao Bolsa Família, o Auxílio Gás será pago nesta quinta-feira às famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cujos NIS terminam em 8. O valor estipulado para este mês é de R$ 104. Devido a atrasos na liberação anterior, beneficiários com NIS finais 1 e 2 já receberam o auxílio no dia 12 deste mês.

Previsto para continuar até o final de 2026, o Auxílio Gás atende cerca de 5,5 milhões de famílias e foi mantido em conformidade com a Emenda Constitucional da Transição aprovada no final de 2022. Este benefício se iguala ao preço médio do botijão de gás de cozinha (13 kg).

Para ter direito ao Auxílio Gás, as famílias devem estar cadastradas no CadÚnico e ter pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A legislação estabelece prioridade para mulheres responsáveis pelo domicílio e aquelas que são vítimas de violência doméstica.