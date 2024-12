CAIXA oferece soluções para ajudar clientes com despesas de final e início de ano

A CAIXA oferece vários produtos para ajudar os clientes com as despesas de final e começo de ano. A ação é dedicada a alertar sobre contas sazonais, viagens, impostos e despesas escolares. A CAIXA destaca a importância de antecipar e organizar os gastos associados a esse período, promovendo uma gestão financeira mais eficaz.

A campanha reuniu no site do banco todas as informações sobre linhas de crédito, opções de investimentos, dicas para quitar dívidas e ações de educação financeira.

Com apoio da CAIXA, os clientes podem se organizar financeiramente para quitar contas como IPVA, licenciamento, IPTU e despesas escolares que surgem nos primeiros meses do ano, além dos custos com as festas e viagens de final e início de ano.

Veja algumas das condições disponíveis:

Consignado

Crédito com as melhores condições e débito direto do salário, destinado a funcionários de empresas e órgãos conveniados, aposentados e pensionistas do INSS. Contratação pelo Internet Banking, APP ou uma agência CAIXA, a depender do convênio.

Antecipação de Saque Aniversário FGTS

Crédito para quem possui saldo no FGTS, com contratação online, 24 horas por dia, 7 dias por semana e cliente pode utilizar como quiser, sem se preocupar com parcelas mensais. O Cliente deve escolher a CAIXA como banco para fazer a antecipação. O valor mínimo por operação é de R$ 50,00 e pode antecipar até 10 períodos.

Empréstimo Pessoal

O Empréstimo Pessoal é uma linha de crédito pré-aprovada com as melhores taxas do mercado e prazo de até 72 meses para o cliente utilizar como quiser.

A contratação é simples e pode ser realizada pelo APP, Internet Banking, caixas eletrônicos ou nas agências da CAIXA.

As condições podem variar de acordo com a análise de perfil de cliente, aprovação de crédito e demais condições do empréstimo.

Cheque Especial

Crédito disponível na conta corrente para enfrentar imprevistos. O Cheque Especial é um produto de curto prazo para ser usado por poucos dias em caso de necessidade ou despesas emergenciais.

Penhor

O Penhor CAIXA é uma linha de crédito com uma das menores taxas do mercado e sem burocracia. Com o Penhor, o cliente sai com o dinheiro na hora sem a necessidade de análise cadastral ou avalista. Além disso, seus bens ficam em total segurança no cofre da CAIXA e o cliente pode renovar seu contrato quantas vezes precisar. E, depois de quitar o contrato, o cliente recebe seu bem de volta.

Os limites de empréstimos podem chegar até 100% do valor da garantia para os clientes com relacionamento na CAIXA.

As agências que atendem penhor estão listadas aqui.

Contas em dia

Clientes que possuem dívidas em atraso têm a chance de quitar à vista com desconto de até 90%, além da opção de renegociar com parcelamento. Os clientes podem negociar os contratos pelo aplicativo Cartões CAIXA, site, WhatsApp, 0800 104 0 104, Caminhão da Adimplência, Agências CAIXA e Lotéricas.

Conheça também as condições especiais para investimentos:

Fundos de Investimentos

Diferentes opções para iniciar ou diversificar seus investimentos em ativos locais e internacionais com aplicações a partir de R$ 0,01.

LCI

Invista em títulos de crédito imobiliário com segurança, rentabilidade e isenção de Imposto de Renda.

Poupança

A Poupança que ajuda milhões de brasileiros a poupar dinheiro há 160 anos. Movimente sua conta pelos aplicativos da CAIXA ou Internet Banking CAIXA e agende seus depósitos, sempre que desejar.

CDB

Tenha maior controle e flexibilidade em suas aplicações. Seguro, rentável e super flexível. Você decide por quanto tempo quer deixar seus recursos investidos.