CAIXA oferece crédito PcD com juros reduzidos

A CAIXA voltou a oferecer contratações do Crédito PcD nas modalidades que contam com equalização de juros do Governo Federal, conforme portaria do Ministério da Fazenda nº 1.782. As linhas têm taxas reduzidas e fazem parte do “Programa Viver sem Limite”, que dá acesso ao financiamento de diversos equipamentos e serviços destinados à melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência, como cadeira de rodas, próteses e equipamentos auriculares.

As concessões do Crédito PcD CAIXA são reguladas pelo Ministério da Fazenda, que estabelece as condições para o financiamento. A equalização de taxa de juros significa pagamento, pelo Governo Federal, de parte da taxa de juros do financiamento, o que diminui o valor final da operação para o cliente.

Para contratar o crédito PcD CAIXA, os interessados devem comparecer à uma agência do banco com o documento de identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado, comprovante de renda e recomendação de profissional da saúde com a correta identificação dos itens financiados (laudo médico, prescrição médica ou receituário), se for o caso, e nota fiscal com a correta identificação dos itens financiados.

Crédito PcD CAIXA:

Na CAIXA, a operação é realizada por meio de 3 modalidades, sendo que as operações 1 e 2 têm seus juros equalizados:

Modalidade 1: clientes com renda mensal acima de 5 (cinco) salários-mínimos e até 10 (dez) salários-mínimos, com taxa de juro de 7,5% a.a.

Modalidade 2: clientes com renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, com taxa de 6% a.a.

Modalidade 3: clientes sem limites de renda, têm taxa a partir de 1,69% a.m.

Mais informações podem ser consultadas na página CAIXA.