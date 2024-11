Caixa libera pagamento do Bolsa Família para NIS final 3

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta terça-feira (19), o pagamento de mais uma parcela do Bolsa Família, desta vez destinado aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 3. Este benefício, que serve como importante ferramenta de transferência de renda do governo federal, apresenta um valor mínimo de R$ 600. No entanto, devido a adicionais recentemente incorporados, o valor médio repassado às famílias alcança R$ 681,22.

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa contemplará neste mês aproximadamente 20,77 milhões de famílias em todo o Brasil, resultando em um desembolso total de R$ 14,11 bilhões. A estrutura atual do Bolsa Família inclui três tipos de adicionais: o Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses; outro adicional concede R$ 50 a famílias que tenham gestantes ou crianças e jovens entre 7 e 18 anos; e há ainda um terceiro acréscimo de R$ 150 para famílias com crianças até seis anos.

Os pagamentos seguem o cronograma habitual do Bolsa Família, sendo realizados nos últimos dez dias úteis do mês. Beneficiários podem verificar as datas de pagamento, valores e a composição dos repasses por meio do aplicativo Caixa Tem, que também auxilia no gerenciamento das contas poupança digitais oferecidas pela instituição financeira.

Moradores do Rio Grande do Sul, afetados por enchentes entre abril e junho deste ano, além de residentes em outras localidades impactadas por eventos climáticos adversos nos estados do Amazonas, Pará, Paraná e Sergipe, tiveram acesso ao pagamento unificado do benefício no dia 14 deste mês. Esse pagamento antecipado foi direcionado a municípios enfrentando secas ou inundações significativas.

Importante destacar que, a partir deste ano, os beneficiários não sofrerão descontos relativos ao Seguro Defeso. Essa mudança é resultado da promulgação da Lei 14.601/2023 que revitalizou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é voltado para pescadores artesanais impedidos de exercer suas atividades durante a piracema.

Em novembro, cerca de 2,83 milhões de famílias encontram-se sob a regra de proteção que vigora desde junho passado. Esta regra assegura que famílias com membros recém-empregados continuem a receber metade do benefício original por até dois anos, desde que cada membro aufira uma renda equivalente a até meio salário mínimo. Para essas famílias específicas, o valor médio disponibilizado é de R$ 372,85.

Este mês não prevê o pagamento do Auxílio Gás às famílias cadastradas no CadÚnico, uma vez que o benefício é distribuído bimestralmente. Assim, os repasses serão retomados em dezembro. Somente as famílias registradas no CadÚnico e que possuam pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) são elegíveis ao Auxílio Gás. Prioridade é dada às mulheres responsáveis pelo núcleo familiar e àquelas que são vítimas de violência doméstica.