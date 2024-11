Caixa libera pagamento do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 8

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 27 de novembro, o pagamento da parcela mensal do Bolsa Família aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 8. Com a implementação de novos adicionais, o valor médio repassado a cada família subiu para R$ 681,22, sendo que o montante mínimo assegurado é de R$ 600.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a iniciativa de transferência de renda pretende beneficiar cerca de 20,77 milhões de famílias neste mês, resultando em um desembolso total de R$ 14,11 bilhões por parte do governo federal.

O programa inclui três acréscimos distintos ao benefício básico: um auxílio nutricional de R$ 50 mensais destinado a mães com bebês de até seis meses, distribuído em seis parcelas; um adicional também de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos; e outro acréscimo significativo de R$ 150 para famílias com crianças menores de seis anos.

A distribuição dos valores segue o cronograma habitual, ocorrendo nos últimos dez dias úteis do mês. Os beneficiários têm à disposição o aplicativo Caixa Tem para consultar informações detalhadas sobre datas de pagamento e composição das parcelas.

Excepcionalmente, moradores do Rio Grande do Sul, bem como dos estados do Amazonas, Pará, Paraná e Sergipe, receberam os pagamentos antecipadamente no dia 14 deste mês devido às adversidades climáticas enfrentadas recentemente. Essa medida emergencial contemplou municípios atingidos por enchentes e outros fenômenos meteorológicos severos.

Com a promulgação da Lei 14.601/2023, houve alterações significativas no Programa Bolsa Família. Entre as mudanças está a isenção do desconto referente ao Seguro Defeso, que antes impactava beneficiários que dependem exclusivamente da pesca artesanal durante períodos específicos como a piracema.

Adicionalmente, cerca de 2,83 milhões de famílias permanecem sob uma regra especial denominada “regra de proteção”, implementada desde junho do ano anterior. Esta norma permite que famílias cuja renda familiar aumente devido à obtenção de emprego mantenham metade do benefício original por até dois anos, desde que a renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo. Para essas famílias específicas, o valor médio recebido foi calculado em R$ 372,85.

Quanto ao Auxílio Gás, os pagamentos não serão realizados neste mês. O benefício bimestral voltará a ser disponibilizado em dezembro e é destinado exclusivamente a famílias cadastradas no CadÚnico que possuam membros recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com preferência para mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica.