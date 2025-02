Caixa inicia os pagamentos de fevereiro do Bolsa Família nesta segunda (17)

A partir de 17 de fevereiro de 2025, a Caixa Econômica Federal dará início aos pagamentos mensais do programa, começando pelos beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. O cronograma de pagamentos segue uma ordem específica, com a liberação dos valores ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em dezembro, os pagamentos são antecipados.

O calendário para o Bolsa Família em fevereiro de 2025 é o seguinte:

NIS final 1 – pagamento em 17/2

NIS final 2 – pagamento em 18/2

NIS final 3 – pagamento em 19/2

NIS final 4 – pagamento em 20/2

NIS final 5 – pagamento em 21/2

NIS final 6 – pagamento em 24/2

NIS final 7 – pagamento em 25/2

NIS final 8 – pagamento em 26/2

NIS final 9 – pagamento em 27/2

NIS final 0 – pagamento em 28/2

Para o restante do ano, as datas previstas para os pagamentos são as seguintes:

Março: de 18/3 a 31/3

Abril: de 15/4 a 30/4

Maio: de 19/5 a 30/5

Junho: de 16/6 a 30/6

Julho: de 18/7 a 31/7

Agosto: de 18/8 a 29/8

Setembro: de 17/9 a 30/9

Outubro: de 20/10 a 31/10

Novembro: de 14/11 a 28/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

De acordo com as diretrizes do programa, para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem ter uma renda mensal per capita inferior a R$218. Para verificar se estão dentro deste limite, é necessário somar todos os rendimentos da família e dividi-los pelo número total de integrantes. Caso o resultado seja inferior ao valor estipulado, a família poderá se inscrever no programa.

Além das condições financeiras, os beneficiários devem atender algumas contrapartidas essenciais, que incluem:

Assegurar que crianças e adolescentes estejam matriculados e frequentando regularmente a escola;

Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes;

Mantener as carteiras de vacinação atualizadas.

A inscrição no programa é feita através do Cadastro Único (CadÚnico), que é o sistema utilizado pelo governo federal para incluir famílias com baixa renda em programas sociais. É importante ressaltar que estar registrado no CadÚnico não garante automaticamente acesso aos benefícios, pois cada programa possui requisitos específicos.

No que diz respeito ao acesso aos valores do Bolsa Família, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa TEM ou o internet banking da Caixa Econômica Federal para movimentar os recursos. Isso elimina a necessidade de comparecer fisicamente às agências para realizar saques. Além disso, também há a possibilidade de usar o cartão do programa para compras em estabelecimentos comerciais.

Os saques podem ser feitos em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa Econômica Federal.