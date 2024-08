CAIXA firma acordo com Ibama para aprimorar gestão de risco social, ambiental e climático

A CAIXA firmou, nesta segunda-feira (26), Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que prevê o compartilhamento de dados com o banco. A parceria prevê utilização de informações do instituto para que a CAIXA realize a gestão de risco social, ambiental e climático em suas operações de uma forma mais eficiente, centralizada e com referências geoespaciais.

A cerimônia de assinatura contou com a presença dos presidentes da CAIXA, Carlos Vieira, e do Ibama, Rodrigo Agostinho. O acordo contribuirá para o fortalecimento das capacidades analíticas e decisórias no processo de concessão de crédito, observando-se os princípios de sustentabilidade das operações.

“Queremos que a CAIXA obtenha acesso às informações de forma precisa e atualizada, viabilizando a troca de conhecimentos, experiências, ferramentas e metodologias que possam enriquecer a compreensão e aplicação de práticas responsáveis, fundamentais ao desenvolvimento sustentável do país”, explica o presidente do banco, Carlos Vieira.

Atualmente, a CAIXA já utiliza dados públicos do Ibama na análise de concessão e no monitoramento da carteira de crédito comercial para pessoa jurídica e crédito rural. Agora, o Ibama irá desenvolver um ambiente virtual personalizado para que o banco possa consultar dados socioambientais de seus clientes em outros segmentos.

O banco vai disponibilizar equipe dedicada ao desenvolvimento do projeto. Além da criação de uma plataforma integrada, também está prevista a realização de workshops, seminários e programas de treinamento para capacitar as equipes de ambas as instituições na utilização das ferramentas e dados disponibilizados.