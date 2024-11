Caixa Econômica Federal registra lucro de R$ 3,263 bilhões no 3º tri de 2024

A Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições financeiras do Brasil, reportou um lucro líquido recorrente de R$ 3,263 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Este resultado representa uma leve alta de 0,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas uma queda de 0,7% comparado ao segundo trimestre do mesmo ano. A margem financeira da estatal atingiu R$ 14,5 bilhões, registrando uma redução anual de 0,2% e um declínio de 6,4% em relação ao trimestre anterior.

Um dos principais fatores para a diminuição da margem financeira foi a queda de 4,6% nas receitas de intermediação financeira. Esta diminuição foi influenciada pela redução de 19% nas operações com títulos de valores mobiliários, especialmente contratos futuros. Apesar disso, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) aumentou 1,42 ponto percentual em comparação ao ano anterior, alcançando 9,33%, embora tenha recuado ligeiramente em relação ao trimestre passado.

A carteira de crédito total da Caixa atingiu R$ 1,209 trilhão até setembro, crescendo 10,8% em um ano e 3% desde junho. O destaque continua sendo o crédito imobiliário, que cresceu 14,7% anualmente e 3,6% trimestralmente, somando R$ 812 bilhões. A Caixa mantém sua posição de liderança no financiamento imobiliário com uma participação significativa no mercado.

No entanto, a inadimplência apresentou um leve aumento de 0,07 ponto percentual desde junho, embora os atrasos tenham diminuído em relação ao ano anterior. O provisionamento para créditos duvidosos caiu significativamente devido à alta garantia na carteira imobiliária.

Com uma vasta rede de agências e mais de 153 milhões de clientes, a Caixa segue enfrentando desafios competitivos frente a instituições como Bradesco e Itaú. O desempenho financeiro no terceiro trimestre reflete um equilíbrio entre crescimento e estabilidade em um cenário econômico desafiador.