Caixa e Governo Federal entregam 54 unidades do Minha Casa, Minha Vida em Praia Grande (SP)

A CAIXA e o Governo Federal entregaram, nesta quarta-feira (18), os conjuntos habitacionais Antártica e Sítio do Campo. Os residenciais, localizados em Praia Grande (SP), totalizam 54 unidades habitacionais e são destinados a famílias com renda de até R$ 2.850,00 pelo programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.



Os empreendimentos receberam R$ 10,1 milhões em recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e aporte do Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista. Os projetos são compostos por casas de 66,36 m² divididas em sala, dois quartos, banheiro, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem. Cada moradia está avaliada em R$ 95 mil.



Já nas áreas comuns, os empreendimentos contam com centro comunitário, espaço para convivência, churrasqueira, playground e estacionamento. Os residenciais são equipados com infraestrutura completa, com pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água e esgoto, e dispõem de unidades adaptadas para pessoas com deficiência (PcD).



O superintendente de rede da CAIXA na Baixada Santista, João Vitor Mathias Siqueira, afirmou que a entrega é um marco significativo no município de Praia Grande. “Este empreendimento habitacional representa mais do que paredes e telhados. Ele simboliza a realização de sonhos, a conquista de um lar e a oportunidade de um futuro melhor. Sabemos que uma casa é a base para o desenvolvimento, para a segurança e para a dignidade”, disse.



Siqueira informou ainda que, além das unidades entregues, a CAIXA contratou em 2024 a construção dos conjuntos habitacionais Santa Marina e o Esmeralda I, que beneficiarão mais de 200 famílias de Praia Grande.



Minha Casa, Minha Vida

O Minha Casa, Minha Vida (MCMV) voltou por meio da Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023, e busca avançar em termos da melhor localização dos empreendimentos habitacionais, garantindo a proximidade ao comércio, a equipamentos públicos e acesso ao transporte público.



O programa tem como objetivo promover o direito à moradia a famílias residentes em áreas urbanas e rurais, sobretudo as de baixa e média renda, associado a um desenvolvimento urbano e econômico mais equilibrado e inclusivo.



Em 2024, os parâmetros para enquadramento tiveram valores ampliados. O limite de renda familiar da Faixa 1, anteriormente em R$ 1.800, foi reajustado para R$ 2.850. Na Faixa 2 são atendidas as famílias com renda entre R$ R$ 2.850,01 e R$ 4.700 e na Faixa 3 entre R$ 4.700,01 e R$ 8.000.



O Minha Casa, Minha Vida tem como meta contratar, até 2026, dois milhões de moradias. Entre as novidades, estão as novas formas de atendimento destinadas a ampliar a oferta de moradias, mediante a produção de novas unidades ou da requalificação de imóveis; e o financiamento da aquisição de unidades usadas.



​Outras informações sobre o programa estão disponíveis na página da CAIXA.