CAIXA disponibiliza pontos extras para clientes de cartão de crédito em seu 164° aniversário

Os Cartões CAIXA prepararam uma série de vantagens a seus clientes para celebrar o aniversário de 164 anos do banco, neste domingo (12). Entre as ações, está a bonificação de até 164% nas transferências realizadas para os programas de fidelidade parceiros participantes da Ação Aniversário CAIXA – 164 anos, sendo possível receber até mais 20% no parceiro Azul, conforme regras estabelecidas.

■ Bonificação em pontos:

Clientes com cartão de crédito participantes do Programa Pontos CAIXA podem receber a bonificação transferindo seus pontos para os programas parceiros Dotz, Latam Pass, Smiles, e TudoAzul (Azul Fidelidade), sendo necessário se cadastrar previamente no(s) site(s) do(s) programa(s) escolhido(s), antes de realizar a transferência dos pontos.

Os percentuais de bonificação e outras informações podem ser consultados no regulamento de cada parceiro, disponíveis nos mesmos sites para cadastro na ação. Termos e condições acerca da bonificação estarão disponíveis nos sites dos parceiros a partir das 00h00 do dia 12 de janeiro de 2025, horário de Brasília.

Se, por exemplo, o cliente resgatar 10.000 pontos e se enquadrar na regra do parceiro que dá direito a 164% de bônus, ele receberá 16.400 pontos em bonificação, que se somarão aos pontos transferidos, totalizando 26.400 pontos no programa de fidelidade escolhido. Para validar o bônus, o cliente precisa realizar o cadastro nos sites dos parceiros escolhidos e realizar a transferência dos pontos, de 00h00 a 23h59 do dia 12 de janeiro de 2025, horário de Brasília.

A(s) transferência(s) dos pontos pode(m) ser realizadas pelos Canais CAIXA:

• App Cartões CAIXA

• Internet Banking CAIXA

• App CAIXA

De forma alternativa ou em caso de dificuldade no resgate pelos canais indicados, a solicitação poderá ainda ser realizada pela Central de Atendimento: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 104 0 104.

Confiram mais vantagens oferecidas pela CAIXA em celebração aos 164 anos no site da CAIXA – Link.

■ Assinatura Clube Smiles:

Clientes que assinarem o Clube Smiles Plano 1.000 com um cartão de crédito da CAIXA, entre 12 e 31 de janeiro de 2025, contarão com um desconto de 60% no valor da mensalidade durante o primeiro ano, efetuando o pagamento de R$ 16,40 por mês, na modalidade de pagamento anual parcelado, ou o equivalente à vista de R$196,80. Para participar da Ação o cliente deverá realizar a adesão ao Clube Smiles.

■ Catálogo Dotz:

Entre os dias 12 e 31 de janeiro de 2025, os clientes CAIXA terão acesso a catálogo com ofertas especiais para trocas feitas pelo app ou pelo site da Dotz.

A vitrine especial do catálogo em comemoração aos 164 anos da CAIXA terá produtos com descontos de até 64% de desconto.

■ Desconto exclusivo na Shopee:

Os clientes de cartão de crédito CAIXA Elo poderão contar com 1 (um) cupom de desconto de R$ 20,00 por CPF para uma compra acima de R$100 realizadas na Shopee, entre os dias 12 e 18 de janeiro de 2025.

■ Isenção 1ª anuidade cartões CAIXA – PF:

Entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2025, os clientes pessoa física que contratarem um cartão de crédito CAIXA, nas variantes abaixo indicadas, contarão com isenção do 1º ano de anuidade:

• Visa Platinum, Platinum Mulher ou Infinite.

• Elo Grafite, Grafite Mulher, Nanquim ou Diners Club

■ Isenção 1ª anuidade cartões CAIXA – PJ:

Entre os dias 13 e 31 de janeiro de 2025, os clientes pessoa jurídica que contratarem um cartão de crédito CAIXA, nas variantes abaixo indicadas, contarão com isenção do 1º ano de anuidade:

• Visa Empresarial;

• Elo Empresarial, Empresarial Mais ou Empresarial Grafite.

■ Cashback do IOF:

Clientes dos cartões CAIXA Visa Infinite ou Visa Platinum recebem cashback do IOF, na fatura, em compras internacionais.

A validade da promoção é de 13 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. O limite de cashback será correspondente ao gasto total em transações válidas de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cliente participante durante todo o período da ação. Na página da promoção é possível o cadastramento do cliente e a consulta aos Termos e Condições.

Outras oportunidades:

Ainda, em comemoração aos 164 anos da CAIXA, os clientes terão oportunidades de contratar produtos e serviços com condições diferenciadas.

Para clientes pessoa física, o banco oferece descontos em taxas de juros para empréstimo pessoal, aplicação inicial reduzida em fundos de investimentos selecionados, descontos na contratação de produtos da CAIXA Seguridade, dentre outros.

Para clientes pessoa jurídica, o banco dispõe de descontos exclusivos em tarifas de arrecadação e cobrança bancária, contratações de combos de cartões pré-pagos, produtos da CAIXA Seguridade, isenções de mensalidades na contratação da TagCAIXA Empresas, condições diferenciadas para novos credenciamentos da maquininha Azulzinha e taxa promocionais para contratação de créditos Capital de Giro e Financiamento ao Comércio Exterior.