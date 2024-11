CAIXA Cultural SP apresenta o Show Sorrisos – Virgínia Rosa canta Paulo Vanzolini

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta o show SORRISOS – Virgínia Rosa Canta Paulo Vanzolini, com apresentações nos dias 8, 9 e 10 de novembro, de sexta a domingo, sempre às 19h. O Show é uma homenagem da cantora paulistana, no ano em que o compositor completaria 100 anos de idade e o repertório contará com clássicos como Ronda, Volta Por Cima, Praça Clóvis, Valsa Sem Fim, Pedacinhos do Céu, Cuitelinho, Quando Eu For, Eu Vou Sem Pena, Condição de Vida, Volta de Pressa e Sorrisos.

O show tem direção musical do maestro e pianista Ogair Júnior, que também está no palco ao lado de Robertinho Carvalho (contrabaixo) e Ramon Montagner (bateria e percussão). Após a apresentação do dia 8, a cantora, o diretor musical e o produtor/diretor Fernando Cardoso também participam de um bate-papo sobre a obra de Vanzolini e o processo de criação do show.

Sobre a dimensão das músicas do autor, Virgínia comenta: “Suas composições funcionam como uma crônica de São Paulo dos anos 50, são sambas e valsas que lidam principalmente com a vida noturna e suas figuras como prostitutas, mulheres mal amadas. Ele foi um grande observador e registrou esse lado histórico, assim como Adoniran Barbosa, não é a toa que eles eram amigos.”

As histórias do compositor e da cantora se misturam e se complementam. Virgínia sempre foi uma das intérpretes preferidas de Vanzolini para dar voz ao seu repertório. No final dos anos 80, ela gravou canções do autor para o disco Inéditas de Paulo Vanzolini, um material raro, que foi distribuído como brinde de uma empresa paulista. A partir desse momento, a dupla criou um relacionamento musical que se desenvolveu de forma orgânica.

Virgínia Rosa

Virgínia Rosa ficou conhecida por interpretar composições de diversos estilos, além de Paulo Vanzolini; Clara Nunes, Chico Buarque, Geraldo Filme, Itamar Assumpção já tiveram suas obras pela voz da cantora. O contato com a multiplicidade de gêneros musicais começou logo na infância.

“Em casa, ouvia música sertaneja, Elizeth Cardoso, Secos & Molhados e até Beatles. Com a banda Mexe com Tudo, fiz turnês pela Europa e trabalhávamos com vários estilos, o que acabou influenciando até o nome do grupo. Também já passei pelo jazz e soul music. Todas essas experiências me levaram a diversidade musical e aumentou meus horizontes sem qualquer preconceito”, diz.

Em carreira solo, Virgínia Rosa mostrou todo seu lado versátil de intérprete. Lançou seis álbuns muito bem recebidos pela crítica e público.

Como atriz, Virgínia Rosa também chama a atenção do público e da crítica. Desde sua estreia na novela Babilônia (TV Globo), de Gilberto Braga, até as telenovelas Pega Pega e Éramos Seis, da mesma emissora. Virgínia foi destaque também na série ROTA 66 – A Polícia que Mata, da Globoplay.

SERVIÇO:

SORRISOS – Virgínia Rosa Canta Paulo Vanzolini

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé 111, Centro, São Paulo (SP)

Dias e horários: 08, 09 e 10 de novembro, às 19h

Ingressos gratuitos: Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do show

Informações: (11) 3321-4400 e site da CAIXA Cultural

Classificação indicativa: 12 anos

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais