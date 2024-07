CAIXA Cultural São Paulo inaugura exposição ‘Laguna Plena’, de Rimon Guimarães

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta, de 16 de julho a 01 de setembro de 2024, a exposição “Laguna Plena”, do artista curitibano Rimon Guimarães. A mostra oferece ao público uma combinação de diferentes linguagens, como música, artes visuais e moda, que se entrelaçam criando um universo onírico surreal e lúdico. Entrada gratuita.

Os elementos artísticos que compõem a mostra foram elaborados a partir da música “Laguna Plena” – que dá nome à mostra. Laguna Plena é a primeira parte da trilogia “Melodias Neolatinas”, escrita por Rimon Guimarães em 2012 numa viagem a Kuala Lumpur, numa feira de arte na Malásia. Anos depois, em 2018, ele mostrou a canção para o amigo e produtor Tiago Ramalho, que sugeriu gravá-la. O processo foi finalizado durante a pandemia em 2020; E, um ano depois, foi lançada, com a adição de um quarteto de cordas composto por músicos russos (arranjo de Maycon Ananias) e as vozes livres e polifônicas de Tuyo.

Com patrocínio da CAIXA e Governo Federal, e realização da GP Produção Cultura, a exposição “Laguna Plena” reúne um compilado de obras que refletem a diversidade e a velocidade das informações nos temos atuais, o acesso às mídias distintas que se retroalimentam e colaboram para uma fonte infinita de criação.

“Cada linguagem, cada trabalho, seja de uma tela ou de uma música, vem em processos diferentes. Não existe uma fórmula. O que acontece muito é a retroalimentação de uma mídia para outra. Como colocar um som enquanto estou pintando, ou parar de pintar e começar a criar sons e escrever letras. Isso dá um respiro da pintura e me traz mais inspirações para voltar nela. Uma linguagem ajuda a outra”, explica Rimon.

O resultado de toda essa pluralidade criativa e artística está presente na mostra, que, por meio de cores e formas, evidencia uma construção em arranjos e desarranjos: da música que se desdobra para desenho, dos traços que se desdobram para animação. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o trabalho de Rimon Guimarães por meio dos sons, das obras produzidas com a técnica acrílica sobre tela, de frames de vídeos e dos figurinos criados para a gravação do vídeo da música, roupas desenhadas, recicladas e customizadas pelo artista com a colaboração de costureiras e figurinistas locais, a partir da técnica de impressão serigráfica manual.

SERVIÇO :

Exposição Laguna Plena

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111 – Centro Histórico de São

Paulo, São Paulo – SP

Datas: De 16 de julho a 01 de setembro de 2024

Horário: de terça a domingo, das 9h às 18h

Ingressos: entrada gratuita

Informações: (11) 3321-4400

www.caixacultural.gov.br e @caixaculturalsp