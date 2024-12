CAIXA Cultural São Paulo apresenta o grupo Ordinarius em homenagem a Pixinguinha

De 19 a 22 de dezembro, o grupo vocal carioca ‘Ordinarius’ estará na CAIXA Cultural São Paulo para apresentar o show Pizindim, em homenagem a Pixinguinha, o maior nome brasileiro do choro. As quatro apresentações são gratuitas, de quinta a domingo, e os ingressos são distribuídos no local, uma hora antes dos shows.

No sábado (21), às 15h, o grupo também ministrará uma oficina de canto coral gratuita, para todos os públicos, a partir de 16 anos. Uma ótima oportunidade para aprender sobre técnicas vocais com a experiência dos integrantes do grupo. A inscrição deve ser feita no site da CAIXA.

Pizindim é uma referência ao apelido dado a Pixinguinha pela avó materna e significa ‘menino bom’, em dialeto africano. O repertório reúne clássicos do músico como ‘Carinhoso’, ‘Um a Zero’, ‘Rosa’, ‘Urubatã’ e ‘Lamentos’ (parceria com Vinícius de Moraes), em versões que utilizam as vozes como instrumentos principais com a percussão.

As músicas são apresentadas em arranjos originais, do maestro Augusto Ordine, diretor musical e fundador do grupo. O resultado surpreendente evidencia a genialidade deste importante músico brasileiro, fundamental na criação do choro, gênero reconhecido no mundo todo.

“A ideia ao escolher obras de tamanha relevância é prestar merecida homenagem, de forma contemporânea e original, ao choro e aos chorões, às lindas melodias e às complexas harmonias deste grande mestre”, compartilha o diretor musical. Outros clássicos do choro e músicas de ritmos influenciados por ele, também estão no repertório, trazendo o universo do compositor ampliado, como: “André de Sapato Novo”, “Um Chorinho em Cochabamba”, ‘Tipo Zero’, ‘Benguelê’, ‘Ignez’, ‘Vou vivendo’, ‘Pra que discutir com Madame’, ‘Influência do Jazz’, entre outras.

Em 2023, ano em que completou o cinquentenário da morte do compositor brasileiro, o grupo lançou o álbum ‘Pizindim’, dedicado à sua obra, mergulhando em suas composições e em obras que fazem alusões ao compositor. Então, estreou o show na CAIXA Cultural do Recife, com casa lotada em todas as apresentações. Este ano, seguiu para a CAIXA Cultural em Curitiba, agora em São Paulo e, na sequência, estará em Fortaleza.

O show é enriquecido pela performance teatral do grupo, fruto de pesquisas cênicas realizadas ao longo de 15 anos de existência. O Ordinarius é formado por Maíra Martins, Fabiano Salek, Matias Correa, Beatriz Coimbra e Antonia Medeiros. Figurino de Dani Vidal e supervisão cênica de Roberta Porto.

Serviço

Grupo Ordinarius – show Pizindim (homenagem a Pixinguinha)

Data: 19, 20, 21 e 22 de dezembro de 2024

Horário: 19h (quinta a sábado) e 18h (domingo)

Local: CAIXA Cultural São Paulo

Endereço: Praça da Sé, 111 – Centro

Telefone: (11) 3321-4400

Ingressos: entrada gratuita, com ingressos distribuídos 1 hora antes do espetáculo, limitados a 1 por pessoa.

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Acesso para pessoas com deficiência