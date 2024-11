Caixa Cultural São Paulo apresenta exposição retrospectiva de Nelson Leirner

A CAIXA Cultural São Paulo estreia em 23 de novembro a primeira exposição retrospectiva póstuma do artista Nelson Leirner (1932 – 2020). Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra Nelson Leirner – Parque de Diversões reúne 74 obras – algumas delas, realizadas em seus últimos anos de vida -, incluindo esculturas, pinturas, colagens, fotografias e objetos, oferecendo um panorama abrangente da produção multifacetada do artista ao longo de sua carreira.

Nelson Leirner foi um artista provocador, cuja obra buscava desafiar convenções e questionar o sistema da arte e da cultura de massa. Transitando por diversos suportes e linguagens, Leirner trouxe uma abordagem irônica e reflexiva à arte, mesclando elementos do popular e do erudito, e abordando questões políticas e sociais com um senso crítico. Sua obra explora temas como a banalização do consumo, a iconografia religiosa, e a própria sacralização do objeto artístico.

Leirner ganhou destaque a partir da década de 1960, sendo uma das figuras centrais no movimento de arte conceitual no Brasil. Sua obra, marcada pela crítica institucional e pela exploração das fronteiras entre arte e vida, permanece relevante e atual, destacando-se pela capacidade de dialogar com diferentes contextos e gerações.

Em trecho do texto curatorial presente no catálogo, Agnaldo Farias explica que “como se verá nesta exposição, Nelson Leirner fez sua carreira transgredindo desde o princípio, como artista e como professor, responsável pela formação de toda uma geração de artistas, produzindo arte, apesar dela mesmo, quer dizer, apesar da seriedade com que muitos a encaram, uma seriedade hipócrita, fingida, pois faz de conta que não percebe as incongruências do mundo em que ela está metida”.

O público terá a oportunidade de ver um panorama das últimas duas décadas da produção artística de Leirner, com trabalhos como Quadro a quadro – cem Monas (2012), no qual o artista multiplica e reorganiza a famosa imagem da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, em cem reproduções alinhadas em série, e lança mão de uma crítica bem-humorada e irônica à banalização dos símbolos artísticos pela cultura de massa; e Missa Móvel Dupla (2007), composta por duas plataformas móveis que carregam figuras religiosas de diferentes culturas e contextos – de santos católicos a ícones populares e símbolos do consumismo, como personagens de desenhos animados.

Há outras séries emblemáticas de Nelson Leirner na exposição, como a Sotheby’s (2010), uma das expressões mais diretas e irônicas da crítica que o artista sempre fez ao mercado de arte e aos mecanismos de consagração institucional.

Ao longo do período expositivo, a CAIXA Cultural São Paulo irá promover uma conversa aberta com o curador Agnaldo Farias. Mais detalhes serão divulgados em breve no site e redes sociais da instituição, bem como na rede social da exposição

Nelson Leirner – Parque de Diversões é uma exposição apresentada pela CAIXA Cultural, com patrocínio da CAIXA e Governo Federal Brasil – União e Reconstrução, apoio da Silvia Cintra + Box04 e realização da Phi + Cinnamon.

Serviço

Nelson Leirner – Parque de Diversões

Curadoria: Agnaldo Farias

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro

Abertura: 23 de novembro (sábado), às 11h

Período expositivo: de 23 de novembro de 2023 a 23 de fevereiro de 2024

Horário de visitação: de terça a domingo, das 9h às 18h

Classificação: Livre

Entrada Franca

Acesso a pessoas com deficiência

Informações: Site CAIXA Cultural / Instagram @ caixaculturalsp

Realização: Phi + Cinnamon

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal