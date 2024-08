CAIXA Cultural São Paulo apresenta a exposição World Press Photo 2024

A CAIXA Cultural São Paulo recebe, de 14 de setembro a 11 de novembro, a exposição itinerante World Press Photo 2024, que reúne 129 fotografias vencedoras do 67º concurso anual. As obras são um convite para que o visitante saia do ciclo de notícias e tenha um olhar mais profundo para histórias proeminentes e negligenciadas, com temas como: migração, família, demência, guerras e meio ambiente. A visitação é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 9h às 18h.

A mostra apresenta uma seleção do melhor do fotojornalismo e da fotografia documental e será exibida em mais de 60 cidades em todo o mundo. As fotografias que fazem parte do acervo da exposição foram selecionadas entre 61.062 inscrições de 3.851 fotógrafos de 130 países. São 24 projetos vencedores e seis menções honrosas, num total de 33 fotógrafos de 25 países: Argentina, Austrália, Azerbaijão, Brasil, Canadá, China, República Democrática do Congo, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Irã, Japão, Myanmar, Palestina, Peru, Filipinas, África do Sul, Espanha, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela.

Brasil na World Press Photo 2024

Quatro brasileiros, que se destacaram no concurso, tem suas obras expostas na World Press Photo 2024. Com Seca na Amazônia, premiado na categoria Individual da América do Sul, Lalo de Almeida retrata a realidade de Porto Praia, lar dos povos indígenas Ticuna, Kokama e Mayoruna, que não tem acesso rodoviário e caminham ao longo do leito seco do rio para chegar às suas casas.



Agraciada com uma menção honrosa por Insurreição, Gabriela Biló lança luz sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, documentando o ataque às instituições democráticas e aos jornalistas.

Os brasileiros Felipe Dana e Renata Brito foram premiados na categoria Formato com À Deriva. No ensaio, eles contam a história de um barco vindo da Mauritânia, cheio de homens mortos, que foi encontrado na costa da ilha caribenha de Tobago.

Concurso Anual

Desde 1955, o Concurso Anual World Press Photo celebra os exemplos mais cativantes, informativos e inspiradores do fotojornalismo e da narrativa visual de todo o mundo. Esta exposição destaca os vencedores do World Press Photo 2024, reconhecidos por um júri independente e avaliados de acordo com quatro categorias: Individual: fotografias individuais; Reportagem: 4-10 fotografias; Projetos de Longo Prazo: 24–30 fotografias; e Formato Aberto: projetos baseados em fotos que utilizam uma variedade de mídias e técnicas de narrativa.

Serviço:

[FOTOGRAFIA] World Press Photo 2024

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro Histórico, São Paulo/SP (próxima a estação Sé do Metrô)

Visitação: 14 de setembro a 11 de novembro de 2024

Horário: Terça a domingo, 9h às 18h

Informações: (11) 3321-4400 ou site daCAIXA Cultural

Classificação etária: 12 anos

Entrada gratuita

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal