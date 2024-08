Caixa Cultural de SP terá shows de Rael, Paulo Miklos e Zizi Possi

A Caixa Cultural São Paulo promove uma série de eventos gratuitos no centro da capital paulista, em comemoração aos seus 35 anos. Um deles é o Festival Palco Brasil, que acontece de 27 de agosto a 1º de setembro. O espaço reunirá grandes nomes da música brasileira para apresentações com uma hora de duração.

A programação do evento começa dia 27 com o show de Céu, cantora que mistura influências de MPB, samba, hip hop, afrobeat, jazz e R&B.

No dia seguinte, é a vez de Arnaldo Antunes subir ao palco. O ícone do pop rock nacional ainda fará uma apresentação exclusiva para convidados, dia 29.

Paulo Miklos, também emblemático no rock brasileiro, se apresenta dia 30. Seguido de Zizi Possi, uma das vozes mais marcantes da MPB – ela canta no sábado (31). Enquanto Rael, rapper e cantor conhecido por sua versatilidade, encerra o festival em 1º de setembro.

Para participar, os interessados devem retirar os ingressos no dia de cada apresentação, uma hora antes dos shows, que começam às 19h.

Até o fim de agosto, as comemorações do aniversário também incluem atividades educativas com oficinas, cursos e visitas mediadas sobre temas variados como arquitetura, arte digital e fotografia.

Todos os programas são gratuitos e a programação completa pode ser acessada nas redes da Caixa Cultural.

Festival Palco Brasil

Quando: De 27 de agosto a 1 de setembro de 2024, às 19h

Onde: Caixa Cultural São Paulo: Praça da Sé, 111, Centro

Preço: Ingressos gratuitos e distribuídos uma hora antes do show, limitados a um por pessoa

Link: https://www.instagram.com/caixaculturalsp/