Caixa Cultural apresenta Denise Fraga no espetáculo “Eu de Você”

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta, de 10 a 15 de dezembro de 2024, de terça a domingo, a atriz Denise Fraga no espetáculo Eu de você, que mostra histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. Idealizada e criada pela própria atriz, pelo diretor Luiz Villaça e produtor José Maria, a peça volta a São Paulo encerrando a turnê 2024 com entrada gratuita. O projeto tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

A temporada na CAIXA Cultural São Paulo terá seis apresentações, com horários às 19h, de terça a domingo. Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início dos espetáculos, na bilheteria do teatro.

Denise Fraga apresenta os personagens inspirados em histórias reais: Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de artistas conhecidos, e tece um bordado de vida, arte e humor cotidiano que leva o público a rir de situações corriqueiras. No palco, Denise Fraga é acompanhada por uma banda de mulheres.

Nos dias 12 e 13 de dezembro (quinta e sexta), após a sessão, a atriz participa de um bate-papo com o público presente.

O espetáculo Eu de Você estreou em setembro de 2019, na cidade de Porto Alegre (RS), e passou por mais de 30 cidades brasileiras de todas as regiões do país.

SERVIÇO:

Espetáculo Eu de você

Data: 10 a 15 de dezembro de 2024

Horário: terça a domingo, às 19 horas

Local: Caixa Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro

Ingressos gratuitos: distribuídos na recepção da CAIXA Cultural uma hora antes do início do espetáculo.

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 90 minutos

Sessões com LIBRAS nos dias 12 e 14 de dezembro de 2024

Informações: (11) 3321-4400 | caixaculturalsp

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal