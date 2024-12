CAIXA concede selo “Gestão sustentável” a Bálsamo (SP)

A cidade de Bálsamo (SP) recebeu da CAIXA, nesta quinta-feira (19), o Selo CAIXA Gestão Sustentável. A iniciativa é um reconhecimento do banco aos municípios que apresentam indicadores de boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental e climática na gestão pública local. A entrega ocorreu na sala das Cidades e Estados da CAIXA em São José do Rio Preto (SP).

Para receber o selo, são coletados dados de fontes públicas, sistemas governamentais e não governamentais e informações autodeclaradas pelo município. São considerados 21 indicadores distribuídos em quatro categorias: ambiental, social, governança e climático. O município de Bálsamo recebeu o selo Cristal, alcançando 60 pontos na avaliação dos indicadores.

O superintendente de Rede em exercício da CAIXA em São José do Rio Preto, Roberto Dela Bandeira, ressaltou o valor de incentivar medidas que contribuam para uma administração eficiente e melhoria de vida da população. “A entrega do selo reconhece as boas práticas de gestão municipal e ratifica o compromisso da CAIXA em apoiar o desenvolvimento sustentável em todos os municípios brasileiros”, concluiu.

Gestão Sustentável

O Selo CAIXA Gestão Sustentável tem o propósito de apoiar os municípios a alcançarem as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas por meio da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) com ações de combate à pobreza, proteção do meio ambiente e do clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

Quando o município utiliza de maneira responsável os recursos financeiros e ambientais, proporciona o crescimento do bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos, associado ao desenvolvimento urbano sustentável.

A adesão do município à sistemática é voluntária e o selo, uma vez conferido, tem validade de dois anos. As prefeituras que tiverem interesse podem procurar o atendimento de Governo da CAIXA em sua região. Os municípios que obtém o Selo CAIXA Gestão Sustentável têm a possibilidade de acesso a condições diferenciadas na contratação de produtos e serviços junto à CAIXA. Confira a lista de municípios certificados.

Outras informações sobre o Selo CAIXA Gestão Sustentável podem ser obtidas na página do banco.