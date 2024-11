Caixa Asset: Presidente interino é sócio de ex-assessor de Arthur Lira que foi alvo da PF

Fonte: Agência Pública

Nomeado na última sexta-feira (1º/11) para assumir interinamente a presidência da Caixa Asset, braço de gestão de fundos de investimento da Caixa Econômica Federal, Heitor Souza Cunha é sócio, na LF Consultoria, de Luciano Ferreira Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A empresa tem sede no Lago Sul, em Brasília.

Presidente do União Brasil de Alagoas, Luciano Cavalcante foi alvo da Operação Hefesto, da Polícia Federal, desencadeada em junho de 2023 para investigar um suposto esquema de desvio de dinheiro na compra de kits de robótica para a rede alagoana de ensino com recursos do Ministério da Educação. O inquérito foi trancado e arquivado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes em setembro de 2023, sob o argumento de que houve “usurpação de competência” do STF, após a Polícia Federal (PF) ter encontrado indícios de suposta participação do deputado Lira no esquema.

A Agência Pública esteve no endereço da LF Consultoria no Lago Sul, na manhã desta segunda-feira (4). Uma secretária recebeu a reportagem e confirmou que a empresa funciona no local. Disse também que Cavalcante e Cunha frequentam o escritório “esporadicamente”. No momento em que a reportagem visitou o local, ela informou que estaria sozinha na empresa.



Fachada da LF Consultoria, empresa de Luciano Ferreira Cavalcante

(Alice Maciel/Agência Pública)

Questionada sobre o site com a relação dos serviços prestados pela companhia, a funcionária indicou o site da empresa, mas o endereço exibia um nome diferente: FCC Relações Governamentais. Entre as atividades informadas, destaca-se a indicação de que faz “incidência política”. “Somos uma empresa de relações governamentais especializada na defesa de interesses em ambientes regulatórios complexos”, ressalta a empresa no portal ao indicar fazer lobby junto ao governo e Congresso. “Nos Poderes Legislativo e Executivo, identificamos tendências e desenvolvemos estratégias para a defesa de interesses”, resume.

No mesmo endereço, funciona também o escritório Maurício Carvalho Advogados, que pertence ao advogado do deputado federal Arthur Lira, Luiz Maurício Carvalho e Silva. Ele informou à Pública que apenas divide o imóvel com a LF Consultoria e que as empresas não têm relação. “Não tem nenhuma relação, é só um rateio de espaço físico”, afirmou Carvalho: “O Luciano é meu amigo de muitos anos já”.

Ex-assessor jurídico da Codevasf, Carvalho também informa no portal de sua empresa de advocacia que atua em relações governamentais e public affairs (assuntos públicos), “perante os tomadores de decisão do Congresso Nacional e Poder Executivo”.

O endereço divulgado pela FCC e pelo escritório Maurício Carvalho Advogados é o mesmo registrado na Junta Comercial do Distrito Federal como sendo a sede da LF Consultoria.

A reportagem deixou o contato com a recepcionista do local para que Luciano e Heitor retornassem. Enviamos os questionamentos para eles por meio de correio eletrônico, mas não obtivemos retorno até a publicação.



Procurada, a Caixa disse que “reforça o compromisso com as melhores práticas de governança e integridade. A instituição adota mecanismos de compliance, estabelecendo diretrizes que visam identificar e mitigar conflito de interesse de seus empregados, assegurando a conformidade com as normas e valores que regem a organização.”

Ascensão na Caixa e parceria recente

Luciano Cavalcante fundou a LF Consultoria em 16 de junho de 2023, apenas 15 dias após deflagrada a operação da PF. Conforme dados da Junta Comercial, a empresa tem capital social de R$ 100 mil e atua com gestão empresarial, publicidade, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios.



Ex-assessor de Lira, Luciano Cavalcante é pivô do escândalo dos kits de robótica

(Reprodução)

Cavalcante, que possui 80% das cotas, administra a firma, de acordo com os registros públicos. Cunha detém 20% das cotas desde 10 de abril deste ano, quando ainda ocupava o cargo de consultor de dirigentes na Caixa Asset. Dois meses depois, em 4 de junho, ele tomou posse como diretor executivo da diretoria de Distribuição e Produto. Desde a sexta passada, responde interinamente pela presidência da Caixa Asset enquanto ocorre a seleção do novo dirigente.

Heitor Souza Cunha foi nomeado interinamente presidente da Caixa Asset em 1º/11, gerindo os fundos de investimento do banco

(Reprodução/LinkedIn)

A Caixa Asset foi criada em 2021 na gestão de Pedro Guimarães, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Cunha assumiu a vaga de Pablo Sarmento, destituído do cargo após uma série de denúncias de abuso de poder que estão sendo apuradas pela corregedoria interna, conforme revelou a coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo.

Sarmento também terá de responder sobre a demissão de três servidores que se posicionaram contra uma operação de R$ 500 milhões com o Banco Master, que virou alvo do Tribunal de Contas da União (TCU).

No currículo publicado no site da Caixa Asset, Heitor Souza Cunha informa que atuou como diretor da rede de varejo da Caixa entre 2021 e 2022, foi superintendente nacional do crédito e atuou em diversas funções de gestão na rede de varejo. Ele diz que foi responsável pela liderança da rede durante o pagamento do auxílio emergencial e que criou o produto antecipação saque-aniversário, “tornando a segunda maior carteira de crédito comercial da Caixa”.

Desde novembro do ano passado, o banco é dirigido por Carlos Vieira, indicado à presidência da Caixa por Arthur Lira, após acordo do parlamentar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Luciano Cavalcante e uma rede familiar de consultorias

Fora a LF Consultoria, Luciano Cavalcante possui outras duas empresas do mesmo ramo em seu nome: a LDL Serviços e Consultoria Ltda. e a L. F. Cavalcante Ltda. Além disso, as atividades da empresa mantida com Heitor Cunha coincidem com o ramo de atuação da empresa da filha de Luciano Cavalcante e do filho do deputado Arthur Lira, a Omnia 360, que faz representação de mídia e fatura uma porcentagem dos negócios firmados para seus clientes com as agências de publicidade contratadas pelo governo.

A LDL Serviços e Consultoria, fundada em março do ano passado, tem sede em Maceió e tem entre os sócios o vice-presidente do União Brasil de Alagoas, Luiz Antonio da Silva Ferreira Neto, e o empresário Davi Toledo Tenório de Amorim. O endereço da companhia foi alvo de busca e apreensão na Operação Hefesto, conforme mostrou o portal Metrópoles em junho de 2023.

Amorim tem sociedade também com o policial civil Murilo Sérgio Jucá Nogueira, apontado pela PF como dono do cofre em que foram apreendidos R$ 4 milhões durante a Operação Hefesto. O sócio de Cavalcante e o policial têm negócios juntos na Ancol Anjos Engenharia Indústria.

Já a L. F. Cavalcante Ltda. foi aberta em setembro de 2023, em São Paulo, em um apartamento na rua Serra de Jairé, bairro Quarta Parada. Além de atividades de consultoria em gestão empresarial, de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, a empresa também presta “atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde”, conforme registro na Receita Federal.

A relação de Luciano Cavalcante com a Omnia 360 é mais indireta. A filha dele, Maria Luiza Ferreira Cavalcante, e Arthur Lira Filho, filho do presidente da Câmara, Arthur Lira, são sócios na companhia de “representação de veículos de mídia” que também tem entre suas atividades registradas na Junta Comercial a “consultoria em publicidade”.



Luciano Cavalcante está sob investigação da PF por suposto envolvimento em esquema de corrupção

Entre as firmas representadas pela Omnia estão a RZK Digital e a OPL Digital, que faturaram R$ 5 milhões, entre julho de 2021 e novembro de 2023, com campanhas da Caixa, mantida sob a influência de Arthur Lira após negociação com o governo petista, conforme revelou a Pública.

Maria, mais conhecida como Malu, ainda é sócia da Rocket Digital junto com Rodolfo Darakdjian – proprietário da OPL Digital –, que também presta serviços para a estatal, de acordo com os dados divulgados pela Pública. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a OPL Digital e a RZK Digital também atuaram em campanhas publicitárias da Secretaria de Comunicação Social (Secom), dos ministérios da Saúde e Educação e do Banco do Brasil.