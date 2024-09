CAIXA anuncia patrocínio de R$ 160 milhões ao Comitê Olímpico do Brasil

A CAIXA anunciou, nesta terça-feira (17), o patrocínio do banco ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Serão investidos R$ 160 milhões no novo ciclo olímpico, até dezembro de 2028, incluindo os Jogos Olímpicos de Los Angeles. A CAIXA se consolida como a grande incentivadora do esporte brasileiro.

Assinaram o contrato com o COB, na sede da CAIXA, em Brasília, o presidente da CAIXA, Carlos Vieira e o presidente do COB, Paulo Wanderley, com participação de atletas olímpicos, como Caio Bonfim (atletismo) e Rafael Silva (judô), e presidentes de confederações esportivas, como Atletismo, Boxe, Canoagem, dentre outros.

Ciclo olímpico:

O patrocínio da CAIXA e das Loterias CAIXA ao COB vai desenvolver o esporte de alto rendimento do Brasil, trabalhando para evolução dos resultados esportivos, revelação de novos talentos e incentivo à prática desportiva de jovens e adultos. O patrocínio vai até dezembro de 2028, incluindo os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Além das próximas olimpíadas, os principais eventos esportivos previstos para esse ciclo são:

• Jogos Panamericanos da Juventude

• Jogos Sul-Americanos da Juventude

• Jogos Sul-Americanos de Praia

• Jogos Mundiais de Praia

• Jogos Olímpicos da Juventude

• Jogos da Juventude (4 edições) – Brasil

• Jogos Olímpicos de E-sports

• Jogos Olímpicos de Inverno – Milão/Cortina em 2026

• Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno

• Jogos Sul-Americanos

• Jogos Panamericanos de Lima – 2027

Apoio da CAIXA ao esporte brasileiro:

A CAIXA é a grande incentivadora do esporte brasileiro. Nas últimas duas décadas, o banco investiu mais de R$ 700 milhões em confederações das mais diversas modalidades e, especialmente, no Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que terminou os jogos paralímpicos de Paris, recentemente, com a melhor campanha de sua história, alcançando 89 pódios e o quinto lugar no quadro de medalhas.

Comitê Olímpico do Brasil (COB):

Fundado em 1914, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) é a maior autoridade olímpica do Brasil, e membro filiado ao Comitê Olímpico Internacional (COI), autoridade máxima do movimento olímpico global. O COB é o guardião dos aros olímpicos no Brasil, um símbolo universal dos Jogos Olímpicos que representa a união dos cinco continentes e o encontro de atletas do mundo todo. Como guardião do olimpismo no país, o COB promove os valores olímpicos de excelência, respeito e amizade, tanto dentro quanto fora dos campos de competição.